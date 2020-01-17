Артета может стать вторым Гвардиолой. Ему нужно только не мешать

За пару дней очень сложно, если вообще возможно, реформировать кризисную команду, вдохнуть в нее новую жизнь. А именно столько времени было в запасе у Микеля Артеты, нового главного тренера «Арсенала», перед первой игрой во главе «канониров». Лондонцы сыграли в гостях против упрямого и неудобного «Борнмута». Сыграли в невыразительную ничью 1:1.

После того поединка Артета заявил, что его команда сыграла почти идеально. Добавив, что идеальность выражалась, прежде всего, в желании, характере и страсти. Возможно, те послематчевые слова тренера-новичка были восприняты, прежде всего, как акт доброй воли, дипломатический шаг или желание понравиться футболистам. Но по прошествии почти месяца во главе «Арсенала» можно уверенно сказать, что Артета после «Борнмута» не лукавил. И не старался всем понравиться. Испанец действительно начал разгребать арсенальские завалы. И первое, что он наладил – вернул «канонирам» желание играть в футбол. То есть, говоря простым языком, Микель рассказал и показал на «пальцах», что нужно делать, а чего делать нельзя.

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Казалось бы, любой мало-мальски разбирающийся в непонятных для постороннего взгляда аналитических футбольных выкладках и элементарных нормах тренировочного процесса может сказать, «что такое хорошо, а что такое плохо». Однако главное в данном случае – не только определить степень токсичности команды, ее болевые точки, но и найти выход из сложившейся ситуации.

Унаи Эмери, возглавивший «Арсенал» после казавшегося вечным Арсена Венгера, с точки зрения знания матчасти был не хуже Артеты. Но баск всегда считался чужаком на «Эмирейтс» - и когда его только назначили, и когда уже увольняли. Своими тактическими экспериментами он вдрызг запутал не только команду, но и себя. Не имея поддержки ни в клубном руководстве, ни внутри команды, ни тем более на трибунах, Эмери самолично предопределил свою судьбу. Боссы «Арсенала», смекнув наконец-то, что для команды и болельщиков нужен не столько фрик-аналитик, сколько авторитет, назначили на еще теплое после Эмери кресло Юнгберга – славного экс-полузащитника той славной команды Венгера. Но и в данном случае расчет не оправдался. Фредди оказалось достаточно недели, чтобы убедиться, что дела в «Арсенале» даже хуже, чем казались на первый взгляд. Убедившись, что все так плохо, швед попросту опустил руки: мол, не смогу, не совладаю.



Твиттер Арсенала. Микель Артета

После этого и созрел вариант с приглашением Артеты. С точки зрения здесь и сейчас это назначение для «Арсенала» выглядит практически беспроигрышным. По той простой причине, что испанец олицетворяет все то хорошее, что было у двоих его предшественников: аналитический ум плюс авторитет. Но, ко всему прочему, у Артеты есть то, чего не было ни у Эмери, ни у Юнгберга – страсть, неусидчивость, оптимизм. Разобравшись в проблемах команды, он не опустил руки. Он засучил рукава. И это очень похвальный момент для болельщиков «Арсенала».

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Первые плоды работы Артеты в «Арсенале» уже видны. После «Борнмута» лондонцы провели еще три матча под руководством 37-летнего наставника. Два из них – против топ-команд – «Челси» и «МанЮнайтед». Уже на основании этих двух встреч можно определить, каким видит Артета свой «Арсенал».

В первую очередь бросилось в глаза умение испанца скрупулезно подготовиться к сопернику, разобрать его сильные и слабые стороны, тактику, предыдущие поединки. В принципе, именно этим Артета занимался в «МанСити», помогая Пепу, так что в этой связи ничего удивительного.

Удивительно другое: как именно разбирал Микель своих оппонентов: он «обглодал» их до косточек. Это признал и Лэмпард, подобное говорил и Сульшер. Артета отлично выучил схемы и манеру игры и «Челси», и «МЮ». И против «пенсионеров», и против «дьяволов» «канониры» сыграли с позиции стартовой силы. Причем, что показательно, используя и прессинг, и контрпрессинг. Самое интересное в данном случае в том, что прессинг «Арсенала» не был высоким, а скорее умеренным – для более сильной формулы у футболистов пока не хватает силенок. Но вот желания, о чем Артета сказал после «Борнмута» - действительно, хоть отбавляй. А еще – неплохой игры без мяча, чего у позднего Эмери уже не было. Стартовой прыти и стартового голевого задела «Арсенала» в матче против «Юнайтед» хватило для победы, а вот против «Челси» - не хватило даже для ничьей. Несмотря на проведенную работу, лондонцам все еще не достает элементарной «физики». Их не хватает на целый матч. Особенно для такого «энергозатратного» футбола, который пытается привить подопечным Артета.



Твиттер Манчестер Сити. Микель Артета и Хосеп Гвардиола

Однако главные преобразования нынешнего «Арсенала» связаны не только с тактическими или модельными пертурбациями, сколько с индивидуальными превращениями. Окромя тактической выучки, умения разобрать на атомы соперника, еще одной добродетелью Артеты в бытность ассистентом Гвардиолы было умение находить подход к самым проблемным футболистам. Уже успел стать легендой факт преображения Рахима Стерлинга – с гадкого утенка на прекрасного лебедя. В первую очередь это чудесное перевоплощение связано с «задушевными» разговорами полузащитника «МанСити» с Артетой. Собственно, Микель приложил руку к «реинкарнации» и других футболистов «горожан». Фернандиньо, например. Или Гюндогана. Да и наш Зинченко очень лестно о нем отзывался.

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В «Арсенале» Микель тоже включил свой режим специалиста «разговорного жанра». И о чудо: сразу несколько футболистов, на которых практически повесили ярлык «непригодный», заиграли и расцвели. Да-да, именно так. И если бы речь шла лишь о Джаке или Колашинаце, то в этой связи восклицательных знаком было бы поменьше. Но в том-то и прикол, что речь идет в первую очередь о Давиде Луизе и Месуте Озиле. Бразилец снова приятно удивляет точностью передач и надежностью в тылах, а вот немец – вы не поверите – работает и в отборе. Причем, что показательно, в этом компоненте он сейчас лучший в команде среди игроков атакующего звена.



Твиттер Арсенала. Александр Ляказетт и Микель Артета

Нашел подход Артета и к Николя Пепе, трансфер которого считали провальным, и к Лукасу Торрейре, и к Александру Ляказетту Да и к Обамеянгу тоже. Эти и другие основные игроки команды уже не отбывают номер на поле. Как мне кажется из увиденного, им уже не все равно. И вот в этом главная заслуга именно Артеты. Он обещал болельщикам «красно-белых» страсть, желание и характер – он выполнил обещание. Это можно утверждать на основании лишь трех поединков.

Но это отнюдь не значит, что у испанца так же безболезненно получится решить остальные проблемы «Арсенала». Главная из них – отсутствие баланса между атакой и обороной – преследовала еще «вечного» Венгера. Мсье Арсен под занавес своей карьеры в Лондоне ее так и не смог решить: атака команды была звездной, а вот оборона хромала на обе ноги. У Эмери этот дисбаланс проявился еще круче. Доходило до абсурда, когда клуб мог позволить себе купить за сумасшедшие деньги очередного атакующего игрока - Пепе, зато дыры в защите не латались вовсе. Вот этот недостающий баланс и должен найти новый тренер «Арсенала». Либо воспитать «Бабу Ягу» в собственном коллективе, либо выйти уже сейчас на трансферный рынок. Но, так или иначе, эту проблему решать придется. Без ее решения говорить о выздоравливании некогда лучшей команды Англии не придется. Как и о перспективах самого Артеты.

Это хорошо, что у Микеля сейчас есть понимание проблем «Арсенала», есть знание предмета, и есть неудержимый энтузиазм. Да и право на ошибку, по всей видимости, у него тоже имеется. Если испанец сможет преодолеть все эти и другие проблемы роста, если клубное руководство параллельно будет финансово подпитывать этот сложный процесс, все мы станем свидетелями рождения новой тренерской звезды, ведь предпосылок для подобного рывка у него предостаточно. Я прям в предвкушении: стареющий Пеп дарит Микелю свой портрет с надписью: «победителю-ученику от побежденного учителя».

Но и возможностей не выплыть, сгинуть под развалинами некогда великой империи у нынешней надежды «Арсенала» тоже хватит. Вон пример с Тьерри Анри маячит красноречиво. Это ведь жизнь: кто-то выходит в герои, не имея на то веских оснований, а кого-то, не совсем заслуженно, записывают в неудачники.

Так что делай, что должен, Микель Артета, и будь, что будет.

Валерий ВАСИЛЕНКО