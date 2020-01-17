ВИДЕО. Богатая жизнь Ярмоленко в Лондоне

Дом, жена, зарплата, авто, друзья, хобби

  • 17.01.2020 16:26
  • 1869 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Богатая жизнь Ярмоленко в Лондоне
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

В очередном выпуске рубрики «Богатая жизнь» – о том, как живется украинскому вингеру «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко в Лондоне:

 

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Источник — ФОЛСТЕН

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 16:41
    0
    Пора менять роскошную жизнь в Лондоне на гетто в Турции:
    1) Переехать с шикарного особняка а однозвёздночный дешёвый отель в номер с клопами.
    2) Поменять Мерс на Сеат Ибицу
    3) Развестись со своей страшилкой женой и воспитывать двух сыновей самому. А на секс снимать тёлок на сайте http://krasotka71.club
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 17.01.2020 16:41
    -2
    Завидуйте молча.
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 17.01.2020 16:38
    0
    Короче,можно и дальше дурака валять.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 16:41
    0
    Пора менять роскошную жизнь в Лондоне на гетто в Турции:
    1) Переехать с шикарного особняка а однозвёздночный дешёвый отель в номер с клопами.
    2) Поменять Мерс на Сеат Ибицу
    3) Развестись со своей страшилкой женой и воспитывать двух сыновей самому. А на секс снимать тёлок на сайте http://krasotka71.club
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 17.01.2020 16:38
    0
    Короче,можно и дальше дурака валять.
    Ссылка
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