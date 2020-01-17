ВИДЕО. Богатая жизнь Ярмоленко в Лондоне

В очередном выпуске рубрики «Богатая жизнь» – о том, как живется украинскому вингеру «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко в Лондоне:
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Источник — ФОЛСТЕН
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1) Переехать с шикарного особняка а однозвёздночный дешёвый отель в номер с клопами.
2) Поменять Мерс на Сеат Ибицу
3) Развестись со своей страшилкой женой и воспитывать двух сыновей самому. А на секс снимать тёлок на сайте http://krasotka71.club
1) Переехать с шикарного особняка а однозвёздночный дешёвый отель в номер с клопами.
2) Поменять Мерс на Сеат Ибицу
3) Развестись со своей страшилкой женой и воспитывать двух сыновей самому. А на секс снимать тёлок на сайте http://krasotka71.club
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