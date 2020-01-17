Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Аделаиде

  • 17.01.2020 14:32
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская и Саша Баин
В субботу, 18 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет финальный поединок на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
В матче за титул украинка сразится против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии. Поединок начнется не ранее 08:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
 
Стадия  Ястремская   Барти
1-й круг  Бабош (7-5 6-3) №86 WTA -
2-й круг  Кербер (6-3 2-0 отказ) №18 WTA   Павлюченкова (4-6 6-3 7-5) №31 WTA
1/4 финала  Векич (6-4, 6-3) №20 WTA   Вондроушова (6-3 6-3) №16 WTA
1/2 финала   Соболенко (6-4 7-6) №12 WTA   Коллинс (3-6 6-1 7-6) №27 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, победила австралийка (Майами-2019).
 
В случае победы Ястремская оформит дебют в топ-20 мирового рейтинга, поднявшись на 18-ю позицию. Барти сохранит лидерство в рейтинга WTA при любых раскладах.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе у началу матча.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 14:41
    0
    У Барти было два трёх сетовых поединка,буки не явной фавориткой считают Ястремскую,что странно, если Ястремская выдержит физически и не включит режим зайца,то должна победить
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    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 14:41
    0
    У Барти было два трёх сетовых поединка,буки не явной фавориткой считают Ястремскую,что странно, если Ястремская выдержит физически и не включит режим зайца,то должна победить
    Ссылка
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