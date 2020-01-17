Даяна Ястремская – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет финальный поединок на хардовом Премьере в Аделаиде.
В матче за титул украинка сразится против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии. Поединок начнется не ранее 08:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Барти
|1-й круг
|Бабош (7-5 6-3) №86 WTA
|-
|2-й круг
|Кербер (6-3 2-0 отказ) №18 WTA
|Павлюченкова (4-6 6-3 7-5) №31 WTA
|1/4 финала
|Векич (6-4, 6-3) №20 WTA
|Вондроушова (6-3 6-3) №16 WTA
|1/2 финала
|Соболенко (6-4 7-6) №12 WTA
|Коллинс (3-6 6-1 7-6) №27 WTA
Ранее девушки встречались один раз, победила австралийка (Майами-2019).
В случае победы Ястремская оформит дебют в топ-20 мирового рейтинга, поднявшись на 18-ю позицию. Барти сохранит лидерство в рейтинга WTA при любых раскладах.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе у началу матча.
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Источник — Sport.ua
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