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Майами. Ястремская не смогла навязать борьбу Барти

Украинка не смогла пробиться в третий круг турнира

  • 22.03.2019 04:21
  • 715 просмотров
  • 4 комментария
Майами. Ястремская не смогла навязать борьбу Барти
© WTA. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) уступила Эшли Барти во втором круге хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
 
Автралийка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
 
Майами. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 1:6
 
Ранее девушки не встречались. Отметим, что в основной сетке также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко. Катерина Козлова не смогла пройти квалификацию.
 
Барти в третьем круге встретится с Мэдисон Киз или Самантой Стосур.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
    online
      relax-1984, 22.03.2019 05:08
    0
    Мда, трижды не брать чужую подачу с 40:15 и столько же всухую своих отдать - с соперницами и ниже уровня Эшли такое недопустимо. До счета 4:4 в первом сете ещё какие-то проблески наблюдались, дальше - занавес для Ястремской и соло Барти... Последние 4 матча - 1 победа над никакой кацапкой... Но, конечно, тревоги не к месту, девочка только взрослеть начала. Главное - выводы делать дельные, а не рога вперёд у лупить когда надо и не надо. Опыт с такими, как Эшли, бесценный и чем быстрее набьёт шишки, тем быстрее крепче станет. По-этому верим и надеемся, Даянка! Работай и трудись, мы подождем...
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 22.03.2019 04:55
    +2
    Robin, 22.03.2019 04:48
    Випий заспокійливого і лягай спати, рано на роботу, писака
    А ты чего тогда не спишь, безработный чтоль? В течении дня выспишься? Или вернее, проспишься? Мнение этого писаки, как ты говоришь, здесь уважают. А ты обратно залез туда, откуда высунулся, и жди открытия магазина...
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    Robin
    online
      Robin, 22.03.2019 04:48
    -3
    Stanislav Matusevych, 22.03.2019 04:32
    Комментировать нечего. К сожалению, когда Даяна готова не идеально, ее игра сваливается в юниорскую, с невероятным количеством ошибок и невозможностью держать мяч в игре дольше 2-3 ударов. Не сомневаюсь, что команда соперницу разобрала, но на корте ничего применить не удалось. Даяне очень не помешал бы хороший психолог.
    Вообще с нашими теннисистками довольно забавная ситуация: Элине психолог нужен, чтобы в нужные моменты выключать голову, а Даяне - чтобы включать. Свитолина опасается рисковать на важных мячах, лишь бы не ошибиться, и в итоге позволяет соперницам их активно выигрывать. Ястремская же, наоборот, бьет всё наотмашь и проигрывает эти мячи сама. Обеим нужна золотая середина, и тренеры тут не помогут. Нужно побеждать саму себя, а это задачка для душеведов.
    Випий заспокійливого і лягай спати, рано на роботу, писака
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 22.03.2019 04:32
    +4
    Комментировать нечего. К сожалению, когда Даяна готова не идеально, ее игра сваливается в юниорскую, с невероятным количеством ошибок и невозможностью держать мяч в игре дольше 2-3 ударов. Не сомневаюсь, что команда соперницу разобрала, но на корте ничего применить не удалось. Даяне очень не помешал бы хороший психолог.
    Вообще с нашими теннисистками довольно забавная ситуация: Элине психолог нужен, чтобы в нужные моменты выключать голову, а Даяне - чтобы включать. Свитолина опасается рисковать на важных мячах, лишь бы не ошибиться, и в итоге позволяет соперницам их активно выигрывать. Ястремская же, наоборот, бьет всё наотмашь и проигрывает эти мячи сама. Обеим нужна золотая середина, и тренеры тут не помогут. Нужно побеждать саму себя, а это задачка для душеведов.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 22.03.2019 04:32
    +4
    Комментировать нечего. К сожалению, когда Даяна готова не идеально, ее игра сваливается в юниорскую, с невероятным количеством ошибок и невозможностью держать мяч в игре дольше 2-3 ударов. Не сомневаюсь, что команда соперницу разобрала, но на корте ничего применить не удалось. Даяне очень не помешал бы хороший психолог.
    Вообще с нашими теннисистками довольно забавная ситуация: Элине психолог нужен, чтобы в нужные моменты выключать голову, а Даяне - чтобы включать. Свитолина опасается рисковать на важных мячах, лишь бы не ошибиться, и в итоге позволяет соперницам их активно выигрывать. Ястремская же, наоборот, бьет всё наотмашь и проигрывает эти мячи сама. Обеим нужна золотая середина, и тренеры тут не помогут. Нужно побеждать саму себя, а это задачка для душеведов.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 22.03.2019 04:55
    +2
    Robin, 22.03.2019 04:48
    Випий заспокійливого і лягай спати, рано на роботу, писака
    А ты чего тогда не спишь, безработный чтоль? В течении дня выспишься? Или вернее, проспишься? Мнение этого писаки, как ты говоришь, здесь уважают. А ты обратно залез туда, откуда высунулся, и жди открытия магазина...
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 22.03.2019 05:08
    0
    Мда, трижды не брать чужую подачу с 40:15 и столько же всухую своих отдать - с соперницами и ниже уровня Эшли такое недопустимо. До счета 4:4 в первом сете ещё какие-то проблески наблюдались, дальше - занавес для Ястремской и соло Барти... Последние 4 матча - 1 победа над никакой кацапкой... Но, конечно, тревоги не к месту, девочка только взрослеть начала. Главное - выводы делать дельные, а не рога вперёд у лупить когда надо и не надо. Опыт с такими, как Эшли, бесценный и чем быстрее набьёт шишки, тем быстрее крепче станет. По-этому верим и надеемся, Даянка! Работай и трудись, мы подождем...
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