Майами. Ястремская не смогла навязать борьбу Барти

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) уступила Эшли Барти во втором круге хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
Автралийка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
Майами. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 1:6
Ранее девушки не встречались. Отметим, что в основной сетке также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко. Катерина Козлова не смогла пройти квалификацию.
Барти в третьем круге встретится с Мэдисон Киз или Самантой Стосур.
Источник — Sport.ua
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Вообще с нашими теннисистками довольно забавная ситуация: Элине психолог нужен, чтобы в нужные моменты выключать голову, а Даяне - чтобы включать. Свитолина опасается рисковать на важных мячах, лишь бы не ошибиться, и в итоге позволяет соперницам их активно выигрывать. Ястремская же, наоборот, бьет всё наотмашь и проигрывает эти мячи сама. Обеим нужна золотая середина, и тренеры тут не помогут. Нужно побеждать саму себя, а это задачка для душеведов.
Вообще с нашими теннисистками довольно забавная ситуация: Элине психолог нужен, чтобы в нужные моменты выключать голову, а Даяне - чтобы включать. Свитолина опасается рисковать на важных мячах, лишь бы не ошибиться, и в итоге позволяет соперницам их активно выигрывать. Ястремская же, наоборот, бьет всё наотмашь и проигрывает эти мячи сама. Обеим нужна золотая середина, и тренеры тут не помогут. Нужно побеждать саму себя, а это задачка для душеведов.
Вообще с нашими теннисистками довольно забавная ситуация: Элине психолог нужен, чтобы в нужные моменты выключать голову, а Даяне - чтобы включать. Свитолина опасается рисковать на важных мячах, лишь бы не ошибиться, и в итоге позволяет соперницам их активно выигрывать. Ястремская же, наоборот, бьет всё наотмашь и проигрывает эти мячи сама. Обеим нужна золотая середина, и тренеры тут не помогут. Нужно побеждать саму себя, а это задачка для душеведов.
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