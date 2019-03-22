Майами. Ястремская не смогла навязать борьбу Барти

05:08 — relax-1984

Мда, трижды не брать чужую подачу с 40:15 и столько же всухую своих отдать - с соперницами и ниже...

04:55 — relax-1984

А ты чего тогда не спишь, безработный чтоль? В течении дня выспишься? Или вернее, проспишься? Мне...

04:48 — Robin

Випий заспокійливого і лягай спати, рано на роботу, писака

04:32 — Stanislav Matusevych

Комментировать нечего. К сожалению, когда Даяна готова не идеально, ее игра сваливается в юниорск...