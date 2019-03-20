Майами. Козлова проиграла финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№101 WTA) проиграла финал отбора на турнире Premier Mandatory в Майами. Украинка уступила румынке Монике Никулеску (№138 WTA).
Матч продолжался 1 час и 34 минуты.
Майами. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Моника Никулеску (Румыния) – 2:6, 4:6
Отметим, что на предыдущем турнире в Индиан-Уэллс Козлова преодолела сито квалификации и дошла до третьего круга основной сетки, проиграв только второй ракетке мира Симоне Халеп из той же Румынии.
Источник — Sport.ua
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