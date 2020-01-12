WTA Аделаида. Призовые по раундам

Основная сетка хардового Премьера стартует 13 января

  • 12.01.2020 22:46
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WTA Аделаида. Призовые по раундам
© WTA Аделаида
С 13 по 18 января в австралийской Аделаиде пройдет хардовый турнир серии Премьер.
 
Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
 
Одиночный разряд, основная сетка
 
Победитель $146,500
Финалист $78,160
1/2 финала $41,675
1/4 финала $22,400
2-й раунд $12,000
1-й раунд $6,550
 
Парный разряд (на команду)
 
Победители $46,000
Финалисты $24,200
1/2 финала $13,200
1/4 финала $6,800
1-й раунд $3,700
 
Одиночный разряд, квалификация
 
2-й раунд $3,605
1-й раунд $1,880

WTA Брисбен. Призовые по раундам

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Источник — Sport.ua

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