WTA Аделаида. Призовые по раундам

С 13 по 18 января в австралийской Аделаиде пройдет хардовый турнир серии Премьер.
Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$146,500
|Финалист
|$78,160
|1/2 финала
|$41,675
|1/4 финала
|$22,400
|2-й раунд
|$12,000
|1-й раунд
|$6,550
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$46,000
|Финалисты
|$24,200
|1/2 финала
|$13,200
|1/4 финала
|$6,800
|1-й раунд
|$3,700
Одиночный разряд, квалификация
|2-й раунд
|$3,605
|1-й раунд
|$1,880
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Источник — Sport.ua
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