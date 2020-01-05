WTA Брисбен. Призовые по раундам

С 6 по 12 января в австралийском Брисбене пройдет первый в сезоне турнир серии Премьер.
Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$266,000
|Финалист
|$142,000
|1/2 финала
|$75,050
|1/4 финала
|$40,600
|2-й раунд
|$22,050
|1-й раунд
|$12,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$84,000
|Финалисты
|$44,800
|1/2 финала
|$25,000
|1/4 финала
|$12,900
|1-й раунд
|$7,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$6,500
|2-й раунд
|$3,400
|1-й раунд
|$1,900
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Источник — Sport.ua
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