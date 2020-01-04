Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц

Сегодня прошла жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA в Брисбене (6-12 января). Своих первых соперниц узнали две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Свитолина получила четвертый номер посева. В первом раунде украинка сыграет с 29-й ракеткой мира, Даниэль Коллинс из США.
Свитолина является чемпионкой турнира в Брисбене 2018 года, а в 2019 году проиграла здесь уже в первом раунде.
22-я ракетка мира Даяна Ястремская в первом раунде сыграет с 9-й ракеткой мира Кики Бертенс. Счет их личных встреч – 2:0 в пользу голландки.
Ранее Марта Костюк с победы стартовала в квалификации турнира в Брисбене.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.