Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц

Сегодня прошла жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA в Брисбене (6-12 января). Своих первых соперниц узнали две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина получила четвертый номер посева. В первом раунде украинка сыграет с 29-й ракеткой мира, Даниэль Коллинс из США.

Свитолина является чемпионкой турнира в Брисбене 2018 года, а в 2019 году проиграла здесь уже в первом раунде.

22-я ракетка мира Даяна Ястремская в первом раунде сыграет с 9-й ракеткой мира Кики Бертенс. Счет их личных встреч – 2:0 в пользу голландки.

Ранее Марта Костюк с победы стартовала в квалификации турнира в Брисбене.