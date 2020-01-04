Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира в Брисбене

  • 04.01.2020 09:25
  • 266 просмотров
  • 0 комментариев
Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц
© БТУ. Элина Свитолина

Сегодня прошла жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA в Брисбене (6-12 января). Своих первых соперниц узнали две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина получила четвертый номер посева. В первом раунде украинка сыграет с 29-й ракеткой мира, Даниэль Коллинс из США.

Свитолина является чемпионкой турнира в Брисбене 2018 года, а в 2019 году проиграла здесь уже в первом раунде.

22-я ракетка мира Даяна Ястремская в первом раунде сыграет с 9-й ракеткой мира Кики Бертенс. Счет их личных встреч – 2:0 в пользу голландки.

Ранее Марта Костюк с победы стартовала в квалификации турнира в Брисбене.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности