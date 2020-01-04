Брисбен. Костюк стартовала с победы в квалификации

Украинка в двух сетах обыграла Бернарду Перу

  • 04.01.2020 09:14
  • 434 просмотра
  • 1 комментарий
Брисбен. Костюк стартовала с победы в квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Марта Костюк успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA в Брисбене. В первом раунде отбора украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

Квалификация. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США) – 7:6 (6), 6:4

Во втором раунде Костюк сыграет с победителем встречи Виктория Томова – Анна Каролина Шмидлова.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 04.01.2020 09:23
    +2
    Отличная новость с утра !
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 04.01.2020 09:23
    +2
    Отличная новость с утра !
    Ссылка
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