Брисбен. Костюк стартовала с победы в квалификации

Марта Костюк успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA в Брисбене. В первом раунде отбора украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
Квалификация. Первый раунд
Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США) – 7:6 (6), 6:4
Во втором раунде Костюк сыграет с победителем встречи Виктория Томова – Анна Каролина Шмидлова.
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Источник — Sport.ua
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