Завацкая и Костюк сыграют в квалификации турнира в Брисбене

Украинки начнут новый сезон в Австралии

  • 03.01.2020 10:28
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Завацкая и Костюк сыграют в квалификации турнира в Брисбене
© Guangzhou Open. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Марта Костюк сыграют на турнире серии «Премьер» в Брисбене.
 
Завацкая (№107) в первом раунде квалификации встретится с американкой Мэдисон Бренгл (№95).
 
Костюк (№153) в своём первом матче на турнире сыграет против седьмой сеяной Бернарды Перы (№66) из США. В мае 2017 года украинка обыграла американскую теннисистку в финале грунтового 25-тысячника ITF в Венгрии.
 
Напомним, что в основной сетке Brisbane International заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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Источник — Большой теннис Украины

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