Завацкая и Костюк сыграют в квалификации турнира в Брисбене

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Марта Костюк сыграют на турнире серии «Премьер» в Брисбене.
Завацкая (№107) в первом раунде квалификации встретится с американкой Мэдисон Бренгл (№95).
Костюк (№153) в своём первом матче на турнире сыграет против седьмой сеяной Бернарды Перы (№66) из США. В мае 2017 года украинка обыграла американскую теннисистку в финале грунтового 25-тысячника ITF в Венгрии.
Напомним, что в основной сетке Brisbane International заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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Источник — Большой теннис Украины
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