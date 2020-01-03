Завацкая и Костюк сыграют в квалификации турнира в Брисбене

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Марта Костюк сыграют на турнире серии «Премьер» в Брисбене.

Завацкая (№107) в первом раунде квалификации встретится с американкой Мэдисон Бренгл (№95).

Костюк (№153) в своём первом матче на турнире сыграет против седьмой сеяной Бернарды Перы (№66) из США. В мае 2017 года украинка обыграла американскую теннисистку в финале грунтового 25-тысячника ITF в Венгрии.