Элина СВИТОЛИНА: «Приятно начинать сезон в Брисбене»

Украинская теннисистка готовится к турниру в Брисбене

  • 30.12.2019 18:26
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Элина СВИТОЛИНА: «Приятно начинать сезон в Брисбене»
© WTA. Элина Свитолина

В пятницу Элина Свитолина прилетела в Австралию и готовится к старту нового сезона на турнире в Брисбене (6 января).

Первая ракетка Украины призналась, что ей нравится начинать сезон в Брисбене:

«Мне всегда приятно начинать сезон на этом турнире. Здесь отличные болельщики, я одерживала в Брисбене яркие победы.

Мне нравится арена, отличный состав участников. Здесь действительно нужно показывать лучшую игру. Благодаря этому в Брисбене можно оценить собственное состояние перед стартом Australian Open».

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