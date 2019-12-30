Элина СВИТОЛИНА: «Приятно начинать сезон в Брисбене»

В пятницу Элина Свитолина прилетела в Австралию и готовится к старту нового сезона на турнире в Брисбене (6 января).

Первая ракетка Украины призналась, что ей нравится начинать сезон в Брисбене:

«Мне всегда приятно начинать сезон на этом турнире. Здесь отличные болельщики, я одерживала в Брисбене яркие победы.

Мне нравится арена, отличный состав участников. Здесь действительно нужно показывать лучшую игру. Благодаря этому в Брисбене можно оценить собственное состояние перед стартом Australian Open».