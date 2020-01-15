Украинские гандболисты вылетели с Евро, Костюк поедет на Кубок Федерации

Главные новости за 14-е января на Sport.ua

  • 15.01.2020 03:00
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Украинские гандболисты вылетели с Евро, Костюк поедет на Кубок Федерации
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14-е января.
 
1. Сборная Украины проиграла Чехии и выбыла из борьбы на чемпионате Европы. Подопечные Сергея Бебешко потерпели три поражения на континентальном первенстве.
 
2. Кике Сетьен: последний романтик. Виталий Пасичный рассказывает о человеке, который возглавил «Барселону».
 
 
4. Рупольдинг-2020. Без Меркушиной, но с Блашко. Фуркад в желтой майке лидера. Денис Шаховец анонсирует очередной этап Кубка мира.
 
5. Марта Костюк поедет со сборной Украины на Кубок Федерации в Таллинн. 17-летняя украинка не попала в предварительную заявку, но будет готова помочь команде.
 
6. Динамо на первый сбор в Белек возьмет 29 футболистов. Киевская команда 15 января вылетает в Турцию.
 
7. Шахтер предложил 12 млн евро за Моро, Динамо Загреб ответило отказом. «Горняки» вновь хотят заполучить в свои ряды талантливого опорного полузащитника.
 
8. Игроки Карпат могут бойкотировать тренировочный сбор в Турции. Футболисты требуют погасить задолженность по зарплате.
 
9. Виктор Постол: чемпионские перспективы или конец карьеры? Лев Кравцив разбирается с перспективами самого не попсового украинского боксера.
 
10. ЮОИ-2020. Два украинца попали в топ-8 спринта у юношей. Степан Кинаш и Виталий Мандзын были близки к завоеванию медали.
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Источник — Sport.ua

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