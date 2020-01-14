Кике Сетьен: последний романтик

Первая большая тренерская перестановка нового года состоялась в «Барселоне». Испанский клуб довольно неожиданно, несмотря даже на лидерство в Примере, принял решение расстаться с Эрнесто Вальверде и назначил до конца сезоне Кике Сетьена. Тренер, который летом едва не договорился с «Шахтером», к 61 году не то что не имеет в послужном списке больших побед, а даже в еврокубках участвовал всего один раз. Так чем же он приглянулся боссам «Барсы»? Попробуем разобраться.

11 ноября 2018 года избалованные зрители «Камп Ноу» могли насладиться игрой команды в лучших традициях Гвардиолы и Кройфа. Отличный комбинационный футбол, идеальный выход из обороны в атаку, смелость в каждом действии и, как закономерный итог, победа 4:3. Конечно, в обороне можно было сыграть лучше, но легкость и яркость впереди компенсировала очень многое.

Было только одно «но»: все это продемонстрировал соперник «Барселоны».

Скромнейший «Бетис», у которого до сих пор трансферным рекордом висит переход Денилсона еще в прошлом веке, не просто победил, а переиграл команду звезд, показав футбол нового поколения. Им восхитились даже побежденные: Серхио Бускетс прямо после игры отправил тренеру победившей команды футболку с подписью «Для Кике с благодарностью и с восхищением твоим взглядом на футбол».

Когда Кике Сетьен приходил в самый популярный клуб Севильи, тот о такой игре и не мечтал. Пятнадцатое место по итогам темпорады-2016/17 было добыто с огромным трудом: команда весь сезон провела в тяжелой борьбе за выживание, дважды меняла тренеров и забила лишь 41 гол, меньше вылетевшего «Спортинга». После такого руководство клуба решилось довериться тренеру, который неплохо потрудился на Канарах: спас «Лас-Пальмас» от вылета, придя по ходу сезона, и закрепил успех в сезоне следующем.

Успех превзошел все ожидания: «Бетис» уже в следующем сезоне при несопоставимо меньших ресурсах финишировал в чемпионате выше шумных соседей из «Севильи», заодно пробившись в еврокубки. Команда оказалась конкурентоспособной на всех фронтах, в рамках Лиги Европы обыграв на выезде сам «Милан» и выйдя в плей-офф еврокубков. В составе «огурцов» расцвел Фабиан Руис, которого за 30 миллионов евро приобрел «Наполи», и даже ветеран Хоакин показывал великолепную игру.

При этом есть мнение, что важнее всех подобных достижений для боссов «Барселоны» один локальный рекорд, который «Бетис» Сетьена установил в проходном матче с «Леганесом». Победа 1:0 была добыта на фоне владения мячом 82,51% игрового времени – можно сказать, что «огурцы» вообще не выпускали соперника из штрафной.

Опытный специалист вспоминает:

«Я помню, как появилась «Барселона» Йохана Кройфа.

Вы играли против них, и весь матч бежали за мячом. Я сказал себе: «Вот что мне нравится. Я хотел бы быть в этой команде и знать, почему это происходит».

Как можно заставить команду владеть мячом постоянно, чтобы соперник бежал за ним весь матч?

С тех пор я начал понимать, что я чувствовал на протяжении всей жизни, всю мою карьеру. Я начал по-настоящему смотреть футбол. Анализировать его. Хотел понять, что я чувствовал, и что хотел реализовать на практике, когда стал тренером».

Впервые за долгое время «Барселона» приглашает тренера с ярко выраженной игровой философией. Сетьен обожает «Барселону» – но не ту, которая только что выгнала Вальверде. Он даже маленькую команду заставил играть как большую, приучил Руиса и Хави Гварсию контролировать мяч как Хави с Иньестой. Предыдущим догматиком такого масштаба у руля «Барсы» был некто Хосеп Гвардиола.

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Мало кто знает, что в низшие лиги Сетьену пришлось пойти из-за одного уроженца Украины. В 2001-м году он начал тренерскую карьеру в сантандерском «Расинге», за который и отыграл больше десяти сезонов. В первом же сезоне в новом статусе Кике вывел клуб в Примеру, и вот что интересно – сразу после этого он перешел на должность спортивного директора. Но очень скоро из Сантандера пришлось бежать и ему, и тренеру Маноло Пресиадо, и всем, кому была дорога своя карьера.

Дело в том, что «Расинг» приобрел Дмитрий Питерман – одессит, который вошел в историю испанского футбола. Должности президента ему было мало, он хотел еще и тренировать, пытаясь проникнуть на скамейку во время матчей Примеры. Испанская федерация ему это не позволяла, апеллируя к отсутствию тренерской лицензии – и Питерман не придумал ничего лучше, чем заявить себя на игру в качестве фотокорреспондента. Как говорил Дмитрий: «Взгляните на глав ведущих государств мира, это же сплошные идиоты. Почему же успешным и умным людям вроде меня не дают возглавить хотя бы команду?»

Также президент был убежден, что лучшей схемой игры для «Расинга» является 4-2-4, чтобы расположить на поле всех лучших игроков команды. Главным тренером при нем официально был Чучи Кос (вот кто действительно «исполняющий обязанности»!), который ни до, ни после не работал на приличном уровне и, в общем, в первую очередь не мешал президенту самоутверждаться. «После четырех часов разговора я пожал ему руку, пожелал всего наилучшего и ушел. Он хотел делать по-своему и я не разделял его планов» - сухо вспоминает общение с Питерманом Сетьен.

Сетьен ушел в никуда: только недавно число его матчей в Примере превысило число матчей в третьем дивизионе. Ему при этом сильно не везло: тот самый «Логроньес», за который ранее играл Олег Саленко, после сезона работы Кике был понижен в классе из-за финансовых проблем. Но согласитесь, уже один тот факт, что человек предпочел перебиваться между коллективами «трясины», а не терпеть президента-самодура, уже хорошо его характеризует. Кике – романтик, которых в последнее время стало не хватать испанскому футболу.

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Сетьен приходит в предельно сложную, токсичную атмосферу, когда все от него будут ждать перемен, а пространства, чтобы их совершить, у него объективно мало. Контракт заключен до конца сезона, даже запасной вратарь «Барсы» выиграл больше, чем новый тренер – и Кике оказывается в ситуации, когда надо резать по живому (тренера посреди сезона для того и меняли), а у подопечных есть примерно все возможные причины не воспринимать наставника всерьез.



Твиттер Барселоны. Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен

Плюс к этому над Сетьеном будет нависать тень Хави. Нет никаких сомнений, что рано или поздно лучший полузащитник в истории «Барсы» возглавит клуб – и, в общем, его отказ сделать это прямо сейчас лишний раз подчеркивает выдающийся интеллект испанца. Сейчас на «Камп Ноу» считают не выигранные турниры, а проигранные – двукратный чемпион Испании Эрнесто Вальверде тому подтверждением. Для Хави было бы логично подождать, пока от «Барселоны» перестанут требовать неадекватно многого – то есть, скорее всего, когда в основном составе команды перестанет играть Лионель Месси.

Для «Барсы» этот ход тоже выглядит рискованным. Можно очень долго перечислять достоинства Сетьена, но будучи гениальным в одних вещах, он не был даже просто хорош в других. Без работы в январе 2020-го он оказался потому, что провалил вторую половину сезона-18/19. Безусловно, это был именно тот случай, когда человек оказался заложником ожиданий, но… В «Барсе» таких ожиданий вообще-то будет только больше.

Так кто же больше всего выиграл от этого сотрудничества? Вы. Именно те, кто смотрит футбол ради удовольствия, должны сейчас предвкушать игру «блаугранас» с «Гранадой» в ближайшее воскресенье. «Барселона», несмотря на два последних чемпионства, здорово задолжала зрителям эмоций – и новый тренер лучше всех, возможно, даже в мире годится для того, чтобы наладить взаимодействие между Месси и Гризманном, извлечь максимум пользы из Бускетса, возможно, даже реанимировать карьеру Ракитича.

И, конечно, можно просто по-человечески порадоваться за Сетьена. Даже если с ним не продлят контракт в июне, он заслужил эти полгода в команде мечты. Иногда следует отказаться от работы с Питерманом, чтобы двадцать лет спустя поработать с Месси.