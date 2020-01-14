Ярмоленко ищут варианты в Турции. Один из клубов - Бешикташ

Пока все очень туманно

  • 14.01.2020 21:23
  • 1293 просмотра
  • 8 комментариев
Ярмоленко ищут варианты в Турции. Один из клубов - Бешикташ
© twitter.com/westham

По информации достаточно авторитетного турецкого ресурса Fotospor, украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко через агентов был предложен турецкому «Бешикташу».

Якобы игрок не против снова выступать в одной команде с экс-партнером по «Динамо» Домагоем Видой.

Однако клуб пока серьезно не рассматривает вариант с Ярмоленко.

Отметим, что ранее были слухи о возможной аренде украинца, однако агент футболиста опроверг эту информацию.

Ярмоленко пропускал последние матчи «Вест Хэма» из-за травмы.

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Источник — Fotospor

(2 голоса)

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Комментарии
    vitalya50
    online
    vitalya50, 14.01.2020 21:50
    0
    на этом альбионе всегда все туманно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 21:48
    0
    Фотоспор это что то вроде нашего денисовчкого футбола по инсайдам
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 21:47
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 21:37
    Все дороги голубых ведут в.......Турцию
    Все дороги голубых ведут в .... тебя варька
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 21:37
    -1
    Все дороги голубых ведут в.......Турцию
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 14.01.2020 21:31
    -1
    Уже лучше бы в Чемпионшип, я бы с радостью за ним в Лидсе понаблюдал что ли, но Турция такое себе
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 14.01.2020 21:31
    +1
    AK_228, 14.01.2020 21:26
    Не нужен, от слова вообще
    Начни уже что-нибудь с этим делать, так дальше нельзя
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.01.2020 21:29
    0
    Турция это не плохо. Главное чтобы играл
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 21:26
    0
    Не нужен, от слова вообще
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 14.01.2020 21:31
    +1
    AK_228, 14.01.2020 21:26
    Не нужен, от слова вообще
    Начни уже что-нибудь с этим делать, так дальше нельзя
    Ссылка
    vitalya50
    online
    vitalya50, 14.01.2020 21:50
    0
    на этом альбионе всегда все туманно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 21:48
    0
    Фотоспор это что то вроде нашего денисовчкого футбола по инсайдам
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 21:47
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 21:37
    Все дороги голубых ведут в.......Турцию
    Все дороги голубых ведут в .... тебя варька
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.01.2020 21:29
    0
    Турция это не плохо. Главное чтобы играл
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 21:26
    0
    Не нужен, от слова вообще
    Ссылка
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