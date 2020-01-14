Ярмоленко ищут варианты в Турции. Один из клубов - Бешикташ

По информации достаточно авторитетного турецкого ресурса Fotospor, украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко через агентов был предложен турецкому «Бешикташу».
Якобы игрок не против снова выступать в одной команде с экс-партнером по «Динамо» Домагоем Видой.
Однако клуб пока серьезно не рассматривает вариант с Ярмоленко.
Отметим, что ранее были слухи о возможной аренде украинца, однако агент футболиста опроверг эту информацию.
Ярмоленко пропускал последние матчи «Вест Хэма» из-за травмы.
Источник — Fotospor
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