Ярмоленко ищут варианты в Турции. Один из клубов - Бешикташ

По информации достаточно авторитетного турецкого ресурса Fotospor, украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко через агентов был предложен турецкому «Бешикташу».

Якобы игрок не против снова выступать в одной команде с экс-партнером по «Динамо» Домагоем Видой.

Однако клуб пока серьезно не рассматривает вариант с Ярмоленко.

Отметим, что ранее были слухи о возможной аренде украинца, однако агент футболиста опроверг эту информацию.

Ярмоленко пропускал последние матчи «Вест Хэма» из-за травмы.