Агент: «Ярмоленко не собирается уходить из Вест Хэма»

«Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В «Вест Хэме» никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал.

Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы», – сказал Шаблий.

Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко сыграл в составе «Вест Хэма» 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.