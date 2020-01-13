Агент: «Ярмоленко не собирается уходить из Вест Хэма»

Агент 30-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал слухи о возможной смене клуба своим клиентом.
«Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В «Вест Хэме» никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал.
Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы», – сказал Шаблий.
Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко сыграл в составе «Вест Хэма» 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.