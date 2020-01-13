Агент: «Ярмоленко не собирается уходить из Вест Хэма»

Вадим Шаблий опроверг недавние слухи

  • 13.01.2020 11:10
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Агент: «Ярмоленко не собирается уходить из Вест Хэма»
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко
Агент 30-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал слухи о возможной смене клуба своим клиентом.
 
«Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В «Вест Хэме» никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. 
 
Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы», – сказал Шаблий.
 
Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко сыграл в составе «Вест Хэма» 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
 
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Источник — zbirna.com

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