Sunday Mirror: Ярмоленко может уйти из Вест Хэма в аренду

Английский «Вест Хэм» рассматривает возможность отдать украинского форварда Андрея Ярмоленко в аренду.
По информации британской прессы, имя украинца циркулирует среди тех, кто может покинуть команду, когда новый главный тренер Дэвид Мойес попытается привлечь в клуб нужных ему игроков.
30-летний Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы бедра. Он должен вернуться в строй до конца январского трансферного окна.
Владельцы молотобойцев Дэвид Салливан и Дэвид Голд могут выделить Моейсу на зимние покупки некоторое количество средств.
Источник — Sunday Mirror
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