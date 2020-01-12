Sunday Mirror: Ярмоленко может уйти из Вест Хэма в аренду

Английский «Вест Хэм» рассматривает возможность отдать украинского форварда Андрея Ярмоленко в аренду.

По информации британской прессы, имя украинца циркулирует среди тех, кто может покинуть команду, когда новый главный тренер Дэвид Мойес попытается привлечь в клуб нужных ему игроков.

30-летний Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы бедра. Он должен вернуться в строй до конца январского трансферного окна.

Владельцы молотобойцев Дэвид Салливан и Дэвид Голд могут выделить Моейсу на зимние покупки некоторое количество средств.