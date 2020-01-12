Sunday Mirror: Ярмоленко может уйти из Вест Хэма в аренду

30-летний украинский форвард восстанавливается после травмы бедра

  • 12.01.2020 19:23
  • 5875 просмотров
  • 10 комментариев
Sunday Mirror: Ярмоленко может уйти из Вест Хэма в аренду
© Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Английский «Вест Хэм» рассматривает возможность отдать украинского форварда Андрея Ярмоленко в аренду.

По информации британской прессы, имя украинца циркулирует среди тех, кто может покинуть команду, когда новый главный тренер Дэвид Мойес попытается привлечь в клуб нужных ему игроков.

30-летний Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы бедра. Он должен вернуться в строй до конца январского трансферного окна.

Владельцы молотобойцев Дэвид Салливан и Дэвид Голд могут выделить Моейсу на зимние покупки некоторое количество средств.

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Источник — Sunday Mirror

(26 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 12.01.2020 20:44
    -1
    Колос ждёт Андрея.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 12.01.2020 20:39
    -1
    DKTheBest2, 12.01.2020 20:16
    На Смартах куча ссылок и они долго не работают.
    да можно натравить на него налоговую пусть потом настраивает
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 12.01.2020 20:33
    0
    Англосакськи коменяри допоможуть донецьким горнякам? Авжеж, було би перед Євро залягасто!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 12.01.2020 20:24
    -2
    Добро пожаловать в Ризеспор к Морозюку и Гармашу.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.01.2020 20:16
    +1
    Константин Тимченко, 12.01.2020 20:11
    Всем привет! Помогу настроить каналы Футбол1, Футбол2 на СМАРТ ТЕЛЕВИЗОРАХ! Пишите: timcenkok27@gmail.com или телеграм Kostia2020
    На Смартах куча ссылок и они долго не работают.
    Ссылка
    Константин Тимченко
    online
      Константин Тимченко, 12.01.2020 20:11
    -1
    Всем привет! Помогу настроить каналы Футбол1, Футбол2 на СМАРТ ТЕЛЕВИЗОРАХ! Пишите: timcenkok27@gmail.com или телеграм Kostia2020
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 12.01.2020 20:09
    -1
    Не долго музыка играла,не долго фрайер танцевал...
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:04
    +4
    наверное так будет лучше, тем более если будет вариант сидеть тут на старости на лавке или играть где-то, лучше уже попылить, тем более вест хем звезд с неба не хватает
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 19:41
    +6
    Та ситуация, когда не понятно плохо это, или хорошо🤔
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 12.01.2020 19:35
    -13
    и это будет чемпионшип, как я и прогнозировал
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 19:41
    +6
    Та ситуация, когда не понятно плохо это, или хорошо🤔
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:04
    +4
    наверное так будет лучше, тем более если будет вариант сидеть тут на старости на лавке или играть где-то, лучше уже попылить, тем более вест хем звезд с неба не хватает
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.01.2020 20:16
    +1
    Константин Тимченко, 12.01.2020 20:11
    Всем привет! Помогу настроить каналы Футбол1, Футбол2 на СМАРТ ТЕЛЕВИЗОРАХ! Пишите: timcenkok27@gmail.com или телеграм Kostia2020
    На Смартах куча ссылок и они долго не работают.
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 12.01.2020 20:33
    0
    Англосакськи коменяри допоможуть донецьким горнякам? Авжеж, було би перед Євро залягасто!
    Ссылка
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