Игроки Карпат могут бойкотировать тренировочный сбор в Турции

Вчера, 13 января львовские «Карпаты» вышли из отпуска и приступили к тренировкам во Львове.

В ближайшее время команда должна отправиться на сбор в Турцию. Однако, по информации Footboom, игроки «Карпат» грозят бойкотировать тренировки и сборы в Турции.

Это связано с трехмесячной задолженностью клуба по зарплатам игрокам. Футболисты требуют погасить задолженность как минимум за два месяца, руководство «Карпат» готово выплатить зарплату только за один месяц.

Также на данный момент не все легионеры «Карпат» вернулись в расположение клуба.

При этом сами сборы «Карпат» в Турции пока что под вопросом не только из-за протеста игроков команды. Клуб пока что не оплатил организацию сборов, перелет и проживание.