Игроки Карпат могут бойкотировать тренировочный сбор в Турции

Футболисты требуют погасить задолженность по зарплате

  • 14.01.2020 14:53
  • 1483 просмотра
  • 4 комментария
Игроки Карпат могут бойкотировать тренировочный сбор в Турции
© Footboom

Вчера, 13 января львовские «Карпаты» вышли из отпуска и приступили к тренировкам во Львове.

В ближайшее время команда должна отправиться на сбор в Турцию. Однако, по информации Footboom, игроки «Карпат» грозят бойкотировать тренировки и сборы в Турции.

Это связано с трехмесячной задолженностью клуба по зарплатам игрокам. Футболисты требуют погасить задолженность как минимум за два месяца, руководство «Карпат» готово выплатить зарплату только за один месяц.

Также на данный момент не все легионеры «Карпат» вернулись в расположение клуба.

При этом сами сборы «Карпат» в Турции пока что под вопросом не только из-за протеста игроков команды. Клуб пока что не оплатил организацию сборов, перелет и проживание.

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 14.01.2020 15:12
    -2
    Такое ощущение,что все украинские олигархи как минимум моральные уроды,в голове только одно,как людей кинуть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 15:12
    +2
    rugby1970, 14.01.2020 15:08
    Правильно! Только нищеброды в Турции отдыхают! А нормальные клоуны, вроде порошенко, зеленского, вакарчука - проводят "сборы" на Сейшелах, в Омане, в Таиланде...
    А причем тут Карпаты)))). Вам плохо?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 14.01.2020 15:08
    -3
    Правильно! Только нищеброды в Турции отдыхают! А нормальные клоуны, вроде порошенко, зеленского, вакарчука - проводят "сборы" на Сейшелах, в Омане, в Таиланде...
    Ссылка
    banderlog78
      banderlog78, 14.01.2020 14:58
    -2
    за той результат що показали в першому колі- їм нема за що платити.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 15:12
    +2
    rugby1970, 14.01.2020 15:08
    Правильно! Только нищеброды в Турции отдыхают! А нормальные клоуны, вроде порошенко, зеленского, вакарчука - проводят "сборы" на Сейшелах, в Омане, в Таиланде...
    А причем тут Карпаты)))). Вам плохо?
    Ссылка
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