Динамо на первый сбор в Белек возьмет 29 футболистов

«Динамо» 15 января отправится на первый учебно-тренировочный сбор. В Белеке подопечные Алексея Михайиченко будут работать до 28 января.
В Турцию тренерский штаб взял 29 игроков:
Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;
Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
На первом сборе «Динамо» проведет шесть контрольных поединков.
Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля также в Турции.
Напомним, что «Динамо» вышло из отпуска 10 января.
Отметим, что «Динамо» готово к дисквалификации Артема Беседина.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Спорт.юа вы опять сделали вечер))))))
"Не тот теперь Миргород, Хорол-речка не та…"
Спорт.юа вы опять сделали вечер))))))
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