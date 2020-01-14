Динамо на первый сбор в Белек возьмет 29 футболистов

«Динамо» 15 января отправится на первый учебно-тренировочный сбор. В Белеке подопечные Алексея Михайиченко будут работать до 28 января.

В Турцию тренерский штаб взял 29 игроков:

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

На первом сборе «Динамо» проведет шесть контрольных поединков.

Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля также в Турции.