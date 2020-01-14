Динамо на первый сбор в Белек возьмет 29 футболистов

Киевская команда 15 января вылетает в Турцию

  • 14.01.2020 16:05
  • 4041 просмотр
  • 11 комментариев
Динамо на первый сбор в Белек возьмет 29 футболистов
© ФК Динамо
«Динамо» 15 января отправится на первый учебно-тренировочный сбор. В Белеке подопечные Алексея Михайиченко будут работать до 28 января.
 
В Турцию тренерский штаб взял 29 игроков:
 
Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;
 
Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;
 
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев
 
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
 
На первом сборе «Динамо» проведет шесть контрольных поединков.
 
Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля также в Турции.
 
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 17:14
    0
    УАФ– М а ф і я!, 14.01.2020 17:04
    И главное что все прекрасно понимают, что эти сборы совершенно бесцельны. С этим, с позволения сказать тренерским штабом, мы будем и дальше лапу сосать в официальных матчах. Губастенький плачет что денег нет, но в то же время тратит бабло на сборы Турции, которое нафиг никому не нужны!
    При чём здесь Лёсик к вояжу к туркам?? Это инициатива Грызуна-младшего - ну шоб было показательно, что его клюб не хуже других
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 14.01.2020 17:04
    0
    И главное что все прекрасно понимают, что эти сборы совершенно бесцельны. С этим, с позволения сказать тренерским штабом, мы будем и дальше лапу сосать в официальных матчах. Губастенький плачет что денег нет, но в то же время тратит бабло на сборы Турции, которое нафиг никому не нужны!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 16:58
    0
    Зачем динамко берут на сбор 4-х!! вратарей?? Ну коню понятно, что за основу будут выступать king-kong и Бущан.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 16:49
    -1
    Родригеса уже попёрли из команды?
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 14.01.2020 16:48
    +1
    Да в прятки они играют и на поел никого не видно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 16:22
    0
    prezidend, 14.01.2020 16:03
    Где Пена!...
    Среди полузащитников
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 16:15
    0
    Бенито сделает разрешение на работу и присоединиться к команде.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 16:12
    +1
    "Где Пена".
    Спорт.юа вы опять сделали вечер))))))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 16:07
    -1
    Плять состава почти на три команды, а бороться за чемпионство некому
    "Не тот теперь Миргород, Хорол-речка не та…"
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 14.01.2020 16:05
    -1
    prezidend, 14.01.2020 16:03
    Где Пена!...
    Спрятался где то...
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    prezidend
      prezidend, 14.01.2020 16:03
    +1
    Где Пена!...
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 14.01.2020 16:48
    +1
    Да в прятки они играют и на поел никого не видно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 16:12
    +1
    "Где Пена".
    Спорт.юа вы опять сделали вечер))))))
    Ссылка
    prezidend
      prezidend, 14.01.2020 16:03
    +1
    Где Пена!...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 17:14
    0
    УАФ– М а ф і я!, 14.01.2020 17:04
    И главное что все прекрасно понимают, что эти сборы совершенно бесцельны. С этим, с позволения сказать тренерским штабом, мы будем и дальше лапу сосать в официальных матчах. Губастенький плачет что денег нет, но в то же время тратит бабло на сборы Турции, которое нафиг никому не нужны!
    При чём здесь Лёсик к вояжу к туркам?? Это инициатива Грызуна-младшего - ну шоб было показательно, что его клюб не хуже других
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 14.01.2020 17:04
    0
    И главное что все прекрасно понимают, что эти сборы совершенно бесцельны. С этим, с позволения сказать тренерским штабом, мы будем и дальше лапу сосать в официальных матчах. Губастенький плачет что денег нет, но в то же время тратит бабло на сборы Турции, которое нафиг никому не нужны!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 16:58
    0
    Зачем динамко берут на сбор 4-х!! вратарей?? Ну коню понятно, что за основу будут выступать king-kong и Бущан.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 16:22
    0
    prezidend, 14.01.2020 16:03
    Где Пена!...
    Среди полузащитников
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 16:15
    0
    Бенито сделает разрешение на работу и присоединиться к команде.
    Ссылка
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