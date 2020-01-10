ФОТО. Динамо провело первую тренировку, Кадар принял в ней участие

Утром команда прошла традиционное медобследование

  • 10.01.2020 21:23
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ФОТО. Динамо провело первую тренировку, Кадар принял в ней участие
© ФК Динамо Киев
10 января у первой команды «Динамо» завершился зимний отпуск и начались рабочие будни.
 
 
Рано утром половина игроков проходила традиционное медобследование в клинике «Борис» на Осокорках, а вечером команда собралась на своей тренировочной базе в Конча-Заспе на первую тренировку в новом году.
 
Перед выходом на поле тренерский штаб собрал всех в зале на общее собрание и озвучил планы на ближайшие дни. Тренировка носила втягивающий характер. Полевые игроки ограничились пробежкой, которую провел тренер по физической подготовке Виталий Кулыба. Вратари выполнили до того специальные вратарские упражнения под руководством Михаила Михайлова.
 
Всего в занятии приняли участие 22 игрока – 4 вратаря и 18 полевых. В их числе венгр Тамаш Кадар, которого пресса активно сватала в венгерский «Фехервар».
 
В субботу команда также проведет одну вечернюю тренировку, а утром медосмотр в «Борисе» пройдет вторая группа футболистов, которая преимущественно состоит из легионеров. До 14 января команда будет тренироваться на своей базе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Турцию.
 
 
 
 
 
 
 
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Источник — ФК Динамо Киев

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