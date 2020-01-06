Кадар в шаге от перехода в Фехервар

Венгерский защитник в ближайшее время покинет «Динамо»

  • 06.01.2020 12:12
  • 990 просмотров
  • 5 комментариев
Кадар в шаге от перехода в Фехервар
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время может подписать контракт с «Фехерваром». Венгерский клуб всерьез рассчитывает на трансфер футболиста.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.

После 16-ти сыгранных туров «Фехервар» занимает второе место в чемпионате Венгрии, имея в активе 32 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 31-17.

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Источник — NB1

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 12:39
    0
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:28
    Давайте ещё очень много хлама надо выгнать.
    Кендзере Бойко Солю Родригесу Андриевскому приготовится.
    Побольше таких хороших новостей
    Абсолютно все нападающий которых этой зимой сватают в ДК , по манере игры напоминают Соля .
    Ни одним человеком похожим , скажем по игровым характеристикам , на Бангура, ДК якобы не интересуется
    Так в чем смысл ?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 06.01.2020 12:39
    0
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:28
    Давайте ещё очень много хлама надо выгнать.
    Кендзере Бойко Солю Родригесу Андриевскому приготовится.
    Побольше таких хороших новостей
    Я помню когда их подписывали вся дыpявая шушара кипятком обсыкалась от радости, и мечтали как с этими персонажами вы чуть ли не ЛЧ возьмете, а теперь радуетесь что их продают. Странные какие-то)
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:28
    +1
    Давайте ещё очень много хлама надо выгнать.
    Кендзере Бойко Солю Родригесу Андриевскому приготовится.
    Побольше таких хороших новостей
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.01.2020 12:27
    +2
    даже если нужно приплатить динамовцы должны его туда отправить- то их счастливый шанс а Фехервар-жалко
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 12:27
    +1
    Снисхождения на "Динамо" после пробитого дна!
    Следующий на выход Михайличенко с Сурками
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.01.2020 12:27
    +2
    даже если нужно приплатить динамовцы должны его туда отправить- то их счастливый шанс а Фехервар-жалко
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:28
    +1
    Давайте ещё очень много хлама надо выгнать.
    Кендзере Бойко Солю Родригесу Андриевскому приготовится.
    Побольше таких хороших новостей
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 12:27
    +1
    Снисхождения на "Динамо" после пробитого дна!
    Следующий на выход Михайличенко с Сурками
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 12:39
    0
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:28
    Давайте ещё очень много хлама надо выгнать.
    Кендзере Бойко Солю Родригесу Андриевскому приготовится.
    Побольше таких хороших новостей
    Абсолютно все нападающий которых этой зимой сватают в ДК , по манере игры напоминают Соля .
    Ни одним человеком похожим , скажем по игровым характеристикам , на Бангура, ДК якобы не интересуется
    Так в чем смысл ?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 06.01.2020 12:39
    0
    trasher87 trasher87, 06.01.2020 12:28
    Давайте ещё очень много хлама надо выгнать.
    Кендзере Бойко Солю Родригесу Андриевскому приготовится.
    Побольше таких хороших новостей
    Я помню когда их подписывали вся дыpявая шушара кипятком обсыкалась от радости, и мечтали как с этими персонажами вы чуть ли не ЛЧ возьмете, а теперь радуетесь что их продают. Странные какие-то)
    Ссылка
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