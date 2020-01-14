Шахтер предложил 12 млн евро за Моро, Динамо Загреб ответило отказом

Чемпион Украины «Шахтер» возобновил интерес к 21-летнему опорному полузащитнику загребского «Динамо» Николе Моро.

Сообщается, что «горняки» уже сделали предложение о покупке Моро за 12 миллионов евро, но «Динамо» Загреб ответило на него отказом.

Хорватский клуб желает выручить за Моро 15 миллионов евро и, скорее всего, «Шахтер» пойдет на эти условия. Ожидается, что официально о трансфере Моро стороны могут объявить в ближайшие дни.

Напомним, в услугах Моро «Шахтер» был заинтересован еще в январе 2018 года. Тогда «горняки» проявляли предметный интерес к хавбеку, но тот получил травму колена и выбыл на длительное время, что заставило «Шахтер» отказаться от сделки.

В нынешнем сезоне Никола Моро провел 26 матчей, отличившись 2 голами. В том числе на счету хавбека оба матча загребской команды против «Шахтера» в Лиге чемпионов.