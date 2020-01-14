Шахтер предложил 12 млн евро за Моро, Динамо Загреб ответило отказом

«Горняки» вновь хотят заполучить в свои ряды талантливого опорного полузащитника

  • 14.01.2020 14:54
  • 3212 просмотров
  • 27 комментариев
Шахтер предложил 12 млн евро за Моро, Динамо Загреб ответило отказом
© sportsport.ba. Никола Моро (справа)

Чемпион Украины «Шахтер» возобновил интерес к 21-летнему опорному полузащитнику загребского «Динамо» Николе Моро.

Сообщается, что «горняки» уже сделали предложение о покупке Моро за 12 миллионов евро, но «Динамо» Загреб ответило на него отказом.

Хорватский клуб желает выручить за Моро 15 миллионов евро и, скорее всего, «Шахтер» пойдет на эти условия. Ожидается, что официально о трансфере Моро стороны могут объявить в ближайшие дни.

Напомним, в услугах Моро «Шахтер» был заинтересован еще в январе 2018 года. Тогда «горняки» проявляли предметный интерес к хавбеку, но тот получил травму колена и выбыл на длительное время, что заставило «Шахтер» отказаться от сделки.

В нынешнем сезоне Никола Моро провел 26 матчей, отличившись 2 голами. В том числе на счету хавбека оба матча загребской команды против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

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Источник — Sportsport.ba

(14 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 15:47
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:34
    Ну так не бзди и пройди тест бараниссимо: а то все голубые такие умные на словах, а на деле - пустоголовые бараны
    А как ты узнаешь сколько я набрал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 15:47
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:39
    Да и вообще как можно оценимать свой уровень ни разу не протестировав себя НЕЗАВИСИМЫМ тестом на интеллект?? Хотя другие комментаторы предупреждали, что ты конченное ТРЕПЛО, ВРУН и ЧМО. Теперь я в этом убеждаюсь окончательно
    Твой уровень можно оценивать согласно тому что ты излагаешь ...
    А это , как правило, высеры душевнобольного алкоголика , которого сильно в детстве обижали
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:46
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:42
    Даунёнок. Тебе уже неоднократно писали,что выкрики про беркут были от неадекватов в количестве 500 людей. Ты приплёл сюда весь стадион. Это как-бы кричали звуками обезьян ультрасы, но ведь можно обвинить весь Олимпийский в расизме. Какая разница???
    Специально пересмотрел на ютубе. Во время минуты молчания по погибшим на Майдане свистели минимум 80% стадиона. Посмотри и не позорься. Все прекрасно знают, что в Донецке на стадион свозили всю дичь донбасскую.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 15:46
    -1
    Zport., 14.01.2020 15:40
    В их академии готовят разных боевиков, типо малышева, которые прославляют рускый мир
    упоротый, есть что то футбольное?! или ты только бред писать можешь?!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 15:42
    0
    Zport., 14.01.2020 15:37
    Да. Всегда упоминай, что колорады - бомжи. И все их 50тысяч болельщиков, в 2014 году на бамбас-арене орали "беркут-беркут". Теперь ни бамбас-арены у вас, да и вас уже меньше 50-ти тысяч)))))
    Даунёнок. Тебе уже неоднократно писали,что выкрики про беркут были от неадекватов в количестве 500 людей. Ты приплёл сюда весь стадион. Это как-бы кричали звуками обезьян ультрасы, но ведь можно обвинить весь Олимпийский в расизме. Какая разница???
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:40
    0
    Муґунот Уух, 14.01.2020 15:38
    а в академии Шахтера разве талантливых опорных полузащитников не готовят？
    В их академии готовят разных боевиков, типо малышева, которые прославляют рускый мир
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 15:39
    -2
    jekаfunny, 14.01.2020 15:26
    Даун перестань всем бросать тесты , о которых ты не имеешь представления
    Мой интеллект выше чем у 10 таких как ты , это главное
    Да и вообще как можно оценимать свой уровень ни разу не протестировав себя НЕЗАВИСИМЫМ тестом на интеллект?? Хотя другие комментаторы предупреждали, что ты конченное ТРЕПЛО, ВРУН и ЧМО. Теперь я в этом убеждаюсь окончательно
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.01.2020 15:38
    +2
    а в академии Шахтера разве талантливых опорных полузащитников не готовят？
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 15:38
    -2
    Zport., 14.01.2020 15:37
    Да. Всегда упоминай, что колорады - бомжи. И все их 50тысяч болельщиков, в 2014 году на бамбас-арене орали "беркут-беркут". Теперь ни бамбас-арены у вас, да и вас уже меньше 50-ти тысяч)))))
    мммм.. прикольно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:37
    -2
    AK_228, 14.01.2020 15:32
    имеет значение?!
    Да. Всегда упоминай, что колорады - бомжи. И все их 50тысяч болельщиков, в 2014 году на бамбас-арене орали "беркут-беркут". Теперь ни бамбас-арены у вас, да и вас уже меньше 50-ти тысяч)))))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 15:34
    -2
    jekаfunny, 14.01.2020 15:26
    Даун перестань всем бросать тесты , о которых ты не имеешь представления
    Мой интеллект выше чем у 10 таких как ты , это главное
    Ну так не бзди и пройди тест бараниссимо: а то все голубые такие умные на словах, а на деле - пустоголовые бараны
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
    Vgfxdr Jgvv, 14.01.2020 15:33
    +1
    Ой, что то переоценивают они его
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 15:32
    -3
    Zport., 14.01.2020 15:23
    Ты забыл указать, что бездомной команды
    имеет значение?!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 15:26
    -2
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:24
    Целлофановая кукла. Предлагаю тебе пройти Тест Айзенка на проверку интеллекта iQ.
    https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
    Ты убедишься что твой интеллект не выше чем у тыквы
    Даун перестань всем бросать тесты , о которых ты не имеешь представления
    Мой интеллект выше чем у 10 таких как ты , это главное
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 15:24
    -1
    jekаfunny, 14.01.2020 15:19
    Даун ты сам понимаешь что пишешь ?) или ты просто где то услышал слово « приоритеты» и решил его втулить в свой словарный запас из 11 слов ?)
    Целлофановая кукла. Предлагаю тебе пройти Тест Айзенка на проверку интеллекта iQ.
    https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
    Ты убедишься что твой интеллект не выше чем у тыквы
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:23
    -2
    serge_kr, 14.01.2020 15:21
    Ждём Моро в лучшей команде страны.
    Ты забыл указать, что бездомной команды
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 15:23
    0
    AK_228, 14.01.2020 15:17
    приятно за озабоченность, у меня например, вопрос - зачем вам 25-й форвард не возникает
    Игрок хороший, без всякого спросил.
    Сам не понимаю зачем нам столько форвардов
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.01.2020 15:21
    +2
    Ждём Моро в лучшей команде страны.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:21
    -5
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:11
    Скаутам голубой помойки на заметку - вот так нужно выставлять приоритеты
    Нищие жители ордло радуются что их бог ахмет хочет за 15млн евро кого-то купить. Интересный вы народ. Долго протянете
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 15:19
    -5
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:11
    Скаутам голубой помойки на заметку - вот так нужно выставлять приоритеты
    Даун ты сам понимаешь что пишешь ?) или ты просто где то услышал слово « приоритеты» и решил его втулить в свой словарный запас из 11 слов ?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 15:13
    +4
    AK_228, 14.01.2020 15:03
    ждем!
    Интересно было бы, но куда деть Малышева майкона ?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 14.01.2020 15:06
    +3
    Маловероятно-но трансфер был бы просто отличный
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.01.2020 15:38
    +2
    а в академии Шахтера разве талантливых опорных полузащитников не готовят？
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.01.2020 15:21
    +2
    Ждём Моро в лучшей команде страны.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 15:03
    +2
    ждем!
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
    Vgfxdr Jgvv, 14.01.2020 15:33
    +1
    Ой, что то переоценивают они его
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 15:47
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:34
    Ну так не бзди и пройди тест бараниссимо: а то все голубые такие умные на словах, а на деле - пустоголовые бараны
    А как ты узнаешь сколько я набрал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.01.2020 15:47
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:39
    Да и вообще как можно оценимать свой уровень ни разу не протестировав себя НЕЗАВИСИМЫМ тестом на интеллект?? Хотя другие комментаторы предупреждали, что ты конченное ТРЕПЛО, ВРУН и ЧМО. Теперь я в этом убеждаюсь окончательно
    Твой уровень можно оценивать согласно тому что ты излагаешь ...
    А это , как правило, высеры душевнобольного алкоголика , которого сильно в детстве обижали
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:46
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 15:42
    Даунёнок. Тебе уже неоднократно писали,что выкрики про беркут были от неадекватов в количестве 500 людей. Ты приплёл сюда весь стадион. Это как-бы кричали звуками обезьян ультрасы, но ведь можно обвинить весь Олимпийский в расизме. Какая разница???
    Специально пересмотрел на ютубе. Во время минуты молчания по погибшим на Майдане свистели минимум 80% стадиона. Посмотри и не позорься. Все прекрасно знают, что в Донецке на стадион свозили всю дичь донбасскую.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 15:42
    0
    Zport., 14.01.2020 15:37
    Да. Всегда упоминай, что колорады - бомжи. И все их 50тысяч болельщиков, в 2014 году на бамбас-арене орали "беркут-беркут". Теперь ни бамбас-арены у вас, да и вас уже меньше 50-ти тысяч)))))
    Даунёнок. Тебе уже неоднократно писали,что выкрики про беркут были от неадекватов в количестве 500 людей. Ты приплёл сюда весь стадион. Это как-бы кричали звуками обезьян ультрасы, но ведь можно обвинить весь Олимпийский в расизме. Какая разница???
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 15:40
    0
    Муґунот Уух, 14.01.2020 15:38
    а в академии Шахтера разве талантливых опорных полузащитников не готовят？
    В их академии готовят разных боевиков, типо малышева, которые прославляют рускый мир
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 15:23
    0
    AK_228, 14.01.2020 15:17
    приятно за озабоченность, у меня например, вопрос - зачем вам 25-й форвард не возникает
    Игрок хороший, без всякого спросил.
    Сам не понимаю зачем нам столько форвардов
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.01.2020 15:14
    0
    Trasher311987, 14.01.2020 15:13
    Интересно было бы, но куда деть Малышева майкона ?
    малышев хрустальный, Майкон пока игрок ротации. Степаненко - основа
    скорее куда деть Маркуса Антонио..
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 14.01.2020 15:05
    0
    А вот это не плохо 👍
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