Марта Костюк поедет со сборной Украины на Кубок Федерации в Таллинн

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поедет со сборной Украины в Таллинн на матчи Кубка Федерации.

Напомним, Костюк не попала в предварительную заявку , но будет готова сыграть за национальную команду, если потребуется.

Отметим, что провести замену (максимум – две) можно до 11:00 по местному времени за день до начала матчей группового этапа.

Обладатели двух путевок в плей-офф, который пройдет в апреле, определятся в стыковых матчах по новым правилам (A1 против B2 и B1 против A2).