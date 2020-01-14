Марта Костюк поедет со сборной Украины на Кубок Федерации в Таллинн

17-летняя украинка не попала в предварительную заявку, но будет готова помочь команде

  • 14.01.2020 16:37
  • 1446 просмотров
  • 6 комментариев
Марта Костюк поедет со сборной Украины на Кубок Федерации в Таллинн
© Sport.ua. Марта Костюк
17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поедет со сборной Украины в Таллинн на матчи Кубка Федерации.
 
Напомним, Костюк не попала в предварительную заявку, но будет готова сыграть за национальную команду, если потребуется.
 
Отметим, что провести замену (максимум – две) можно до 11:00 по местному времени за день до начала матчей группового этапа.
 
Сборная Украины с 5 по 8 февраля в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны сразится против команд Хорватии и Болгарии в группе «А». В группе «B» сыграют четыре команды.
 
Обладатели двух путевок в плей-офф, который пройдет в апреле, определятся в стыковых матчах по новым правилам (A1 против B2 и B1 против A2).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 17:49
    0
    Publius, 14.01.2020 17:23
    Как раз Марта играла за сборную всегда, когда приглашали.
    Мій жарт не про Марту. Вона герой. В такому юному віці тягнула збірну.
    А про те, що раніше нікому було грати - і завжди віддувалась Марта. А тепер Марту зробили запасною.
    У нас в збірній є дві примадонни, яких треба вмовляти грати за збірну. От про них мій жарт.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 14.01.2020 17:37
    0
    И одну из сестер Киченок на замену надо. А там уже по ситуации.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 14.01.2020 17:37
    0
    норм
    Ссылка
    Publius
      Publius, 14.01.2020 17:23
    +4
    alefteev77, 14.01.2020 17:00
    Чим ближче до Олімпіади в Токіо - тим більше охочих грати за збірну України.
    Дивина та й годі

    поїхати в Токіо хочуть усі
    Как раз Марта играла за сборную всегда, когда приглашали.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 17:00
    -1
    Чим ближче до Олімпіади в Токіо - тим більше охочих грати за збірну України.
    Дивина та й годі

    поїхати в Токіо хочуть усі
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 14.01.2020 16:48
    -2
    Ну, вот же) узнав соперниц, решили, шо везти топ-состав смысла нет. Вангую, шо скоро Эля "резко почувствует недомагание" и не поедет)
    Ссылка
    Publius
      Publius, 14.01.2020 17:23
    +4
    alefteev77, 14.01.2020 17:00
    Чим ближче до Олімпіади в Токіо - тим більше охочих грати за збірну України.
    Дивина та й годі

    поїхати в Токіо хочуть усі
    Как раз Марта играла за сборную всегда, когда приглашали.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 17:49
    0
    Publius, 14.01.2020 17:23
    Как раз Марта играла за сборную всегда, когда приглашали.
    Мій жарт не про Марту. Вона герой. В такому юному віці тягнула збірну.
    А про те, що раніше нікому було грати - і завжди віддувалась Марта. А тепер Марту зробили запасною.
    У нас в збірній є дві примадонни, яких треба вмовляти грати за збірну. От про них мій жарт.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 14.01.2020 17:37
    0
    И одну из сестер Киченок на замену надо. А там уже по ситуации.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 14.01.2020 17:37
    0
    норм
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