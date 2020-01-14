Марта Костюк поедет со сборной Украины на Кубок Федерации в Таллинн

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поедет со сборной Украины в Таллинн на матчи Кубка Федерации.
Напомним, Костюк не попала в предварительную заявку, но будет готова сыграть за национальную команду, если потребуется.
Отметим, что провести замену (максимум – две) можно до 11:00 по местному времени за день до начала матчей группового этапа.
Сборная Украины с 5 по 8 февраля в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны сразится против команд Хорватии и Болгарии в группе «А». В группе «B» сыграют четыре команды.
Обладатели двух путевок в плей-офф, который пройдет в апреле, определятся в стыковых матчах по новым правилам (A1 против B2 и B1 против A2).
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Источник — Sport.ua
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А про те, що раніше нікому було грати - і завжди віддувалась Марта. А тепер Марту зробили запасною.
У нас в збірній є дві примадонни, яких треба вмовляти грати за збірну. От про них мій жарт.
Дивина та й годі
поїхати в Токіо хочуть усі
Дивина та й годі
поїхати в Токіо хочуть усі
Дивина та й годі
поїхати в Токіо хочуть усі
А про те, що раніше нікому було грати - і завжди віддувалась Марта. А тепер Марту зробили запасною.
У нас в збірній є дві примадонни, яких треба вмовляти грати за збірну. От про них мій жарт.
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