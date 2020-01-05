Зинченко забил впервые за год, у Курченко отобрали базу Металлиста

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4-е января.
1. ВИДЕО. Зинченко, не забивавший год, отличился за МанСити в Кубке Англии. Украинец открыл счет на 19-й минуте дальним ударом после паса Гюндогана.
2. Боб АРУМ: «Уайлдер - ужасный боксер. Но такого удара я никогда не видел». Промоутер ставит под сомнение мастерство боксера.
3. Академия Пушкаша заплатила за трансфер Артема Фаворова 470 тысяч евро. Стали известны детали перехода экс-хавбека «Десны».
4. Почему Златан Ибрагимович не решит проблемы Милана. Будет весело. Но «россонери» это не спасет.
5. Фенербахче хочет арендовать Миколенко. Турецкий клуб не готов купить защитника «Динамо».
6. Как футболисты отпуска проводят. Большинство побывало в теплых странах, но есть и фанаты иного отдыха.
7. Барселона упустила победу над Эспаньолом в каталонском дерби. Голы Суареса и Видаля принесли «Барсе» лишь ничейный результат.
8. Реал переиграл в гостях Хетафе и вышел в лидеры Ла Лиги. «Валенсия» взяла три очка на своем поле в матче против «Эйбара».
9. У Курченко отобрали помещения и базу Металлиста и вернули государству. Еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины.
10. Динамо опубликовало полные планы на январь. Команда вскоре возвращается к работе.
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Источник — Sport.ua
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