Динамо опубликовало полные планы на январь

«Динамо» опубликовало полный план работы в первом месяце 2020 года. В январе команда выйдет из отпуска, начнет сбор и проведет первые матчи этого года.

10 января - выход из отпуска



10-11 января - медобследование



10-14 января - втягивающие тренировки на УТБ «Динамо»



15 января - отправляемся на сбор в Турцию



19 января - контрольный матч с «Легией» (Польша)



20 января - контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан)



23-24 января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдуком» (Хорватия)



27 января - контрольный матч с «Динамо» Брест (Беларусь)



28 января - контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.

Во время зимнего перерыва клуб успел вернуть из аренды Назария Русина, продлить контракт с Карлосом де Пеной, а также подписать новичка.