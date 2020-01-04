Динамо опубликовало полные планы на январь

«Динамо» опубликовало полный план работы в первом месяце 2020 года. В январе команда выйдет из отпуска, начнет сбор и проведет первые матчи этого года.
10 января - выход из отпуска
10-11 января - медобследование
10-14 января - втягивающие тренировки на УТБ «Динамо»
15 января - отправляемся на сбор в Турцию
19 января - контрольный матч с «Легией» (Польша)
20 января - контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан)
23-24 января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдуком» (Хорватия)
27 января - контрольный матч с «Динамо» Брест (Беларусь)
28 января - контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.
Во время зимнего перерыва клуб успел вернуть из аренды Назария Русина, продлить контракт с Карлосом де Пеной, а также подписать новичка.
Источник — ФК Динамо Киев
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