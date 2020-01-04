Динамо опубликовало полные планы на январь

Команда вскоре возвращается к работе

  • 04.01.2020 16:18
  • 485 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо опубликовало полные планы на январь
© twitter.com/DynamoKyiv

«Динамо» опубликовало полный план работы в первом месяце 2020 года. В январе команда выйдет из отпуска, начнет сбор и проведет первые матчи этого года.

10 января - выход из отпуска

10-11 января - медобследование

10-14 января - втягивающие тренировки на УТБ «Динамо»

15 января - отправляемся на сбор в Турцию

19 января - контрольный матч с «Легией» (Польша)

20 января - контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан)

23-24 января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдуком» (Хорватия)

27 января - контрольный матч с «Динамо» Брест (Беларусь)

28 января - контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.

Во время зимнего перерыва клуб успел вернуть из аренды Назария Русина, продлить контракт с Карлосом де Пеной, а также подписать новичка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности