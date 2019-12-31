ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Де Пеной

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что контракт с Карлосом Де Пеной автоматически продлен.
Предыдущее соглашение, заключенное в апреле текущего года, было рассчитано до 31 декабря 2019 года. В нем была предусмотрена опция автоматического продления в случае, если Де Пена проведет необходимое количество матчей.
Уругваец достаточное количество матчей провел, поэтому контракт с ним автоматически продлен до 31 декабря 2021 года.
В нынешнем сезоне на счету Де Пены 5 голов и 2 ассиста в 16 матчах УПЛ.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.