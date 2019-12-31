ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Де Пеной

Уругвайский хавбек останется в «Динамо» еще на два года

  • 31.12.2019 13:17
  • 2736 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Де Пеной
© ФК Динамо. Карлос де Пена

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что контракт с Карлосом Де Пеной автоматически продлен.

Предыдущее соглашение, заключенное в апреле текущего года, было рассчитано до 31 декабря 2019 года. В нем была предусмотрена опция автоматического продления в случае, если Де Пена проведет необходимое количество матчей.

Уругваец достаточное количество матчей провел, поэтому контракт с ним автоматически продлен до 31 декабря 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Де Пены 5 голов и 2 ассиста в 16 матчах УПЛ.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 31.12.2019 14:35
    -1
    Де Пена +.это уже хорошо!!!
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 31.12.2019 14:19
    0
    такое
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.12.2019 14:07
    +2
    Схвалюємо.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.12.2019 13:45
    +2
    Правильное решение!!!!!!!!!!!!!!
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    Денис Александров
      Денис Александров, 31.12.2019 13:35
    +3
    ура!
    Ссылка
    Денис Александров
      Денис Александров, 31.12.2019 13:35
    +3
    ура!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.12.2019 14:07
    +2
    Схвалюємо.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.12.2019 13:45
    +2
    Правильное решение!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 31.12.2019 14:19
    0
    такое
    Ссылка
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