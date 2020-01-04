Барселона упустила победу над Эспаньолом в каталонском дерби

4 января прошли матчи 19-го тура испанской Ла Лиги. «Эспаньол» и «Барселона» разошлись миром со счетом 2:2. В каталонском дерби «Барса» упустила победу на последних минутах поединка. С 75-й минуты команда играла в меньшинстве, когда был удален де Йонг.

Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 40 очков), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31).

Чемпионат Испании. Ла Лига

19-й тур, 4 января

«Эспаньол» – «Барселона» – 2:2

Голы: Давид Лопес, 23 (1:0). Суарес, 50 (1:1). Видаль, 59 (1:2). У Лэй, 88 (2:2).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес (Итурраспе, 67), Эспиноса, Налду, Вила, Гомес (Варгас, 62), Рока, Давид Лопес, Дардер, Кальери, Мелендо (У Лэй, 74).

«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80).

Предупреждения: Хави Лопес, 35. Рока, 62. де Йонг, 66.

Удаление: де Йонг, 75.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Турнирная таблица Ла Лиги