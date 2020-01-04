19-й тур
Эспаньол
2:2
Барселона
04.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона упустила победу над Эспаньолом в каталонском дерби

Голы Суареса и Видаля принесли «Барсе» лишь ничейный результат

  • 04.01.2020 23:59
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Барселона упустила победу над Эспаньолом в каталонском дерби
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4 января прошли матчи 19-го тура испанской Ла Лиги. «Эспаньол» и «Барселона» разошлись миром со счетом 2:2. В каталонском дерби «Барса» упустила победу на последних минутах поединка. С 75-й минуты команда играла в меньшинстве, когда был удален де Йонг.
 
Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 40 очков), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31).
 
Чемпионат Испании. Ла Лига
 
19-й тур, 4 января
 
«Эспаньол» – «Барселона» – 2:2
 
Голы: Давид Лопес, 23 (1:0). Суарес, 50 (1:1). Видаль, 59 (1:2). У Лэй, 88 (2:2).
 
«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес (Итурраспе, 67), Эспиноса, Налду, Вила, Гомес (Варгас, 62), Рока, Давид Лопес, Дардер, Кальери, Мелендо (У Лэй, 74).
 
«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80).
Предупреждения: Хави Лопес, 35. Рока, 62. де Йонг, 66.
 
Удаление: де Йонг, 75.
 
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
 
Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
 
 
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Источник — Sport.ua

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