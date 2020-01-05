Эспаньол – Барселона – 2:2. Видео голов и обзор матча

В заключительном субботнем матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» вдесятером сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.
Лучшие моменты матча Эспаньол - Барселона
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил У Лэй (Эспаньол).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Артуро Видаль (Барселона).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Барселона).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Эспаньол).
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Источник — Sport.ua
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