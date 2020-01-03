Футбольный 2020-й в Барселоне стартует с каталонского дерби: «Эспаньол» принимает «Барселону». Вот только фаворит в нем виден невооруженным взглядом: встречаются единоличный лидер и абсолютный аутсайдер Ла Лиги.

«Эспаньол» в минувшем сезоне занял 7-е место, что позволило команде сыграть в Лиге Европы. И «попугайчики» выступают неплохо в этом турнире, выиграв свою группу. В Кубке страны они также преодолели первый раунд и продолжают борьбу. Но в чемпионате Испании дела идут хуже некуда. Только 2 победы, 10 очков и последнее место в турнирной таблице. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет уже 5 очков. Команда в Ла Лиге не побеждала с октября, и совершенно неясно, что должно случиться, дабы эта серия прервалась именно сейчас.

К тому же не все подопечные Абелардо в строю. Из-за дисквалификации матч пропустит Эстебан Гранеро, в то время как Себастьян Коршья, Виктор Санчес и Матиас Варгас все еще остаются в лазарете. Так что экс-игроку «Барсы» (Абелардо выступал за «сине-гранатовых» в 1994-2002-м) придется поломать голову над тем, что противопоставить сопернику. Который явно сильнее и не намерен терять очки.

Ведь «Барселоне» категорически нельзя проигрывать! Команда потерпела уже 3 поражения в текущем розыгрыше Ла Лиги – столько же, сколько за весь прошлый сезон. А в спину дышит «Реал Мадрид», отстающий всего на 2 пункта. Наверняка команда Вальверде не прочь повторить результат своего прошлого вояжа на «Корнелья-Эль Прат». В минувшем сезоне «сине-гранатовые» выиграли здесь дерби с разгромным счетом 4:0. Дублем тогда отметился Месси, по голу забили Луис Суарес и Дембеле.

Месси и Суарес наверняка выйдут со старта и в этот раз, а вот Дембеле травмирован (как и Артур; к тому же под вопросом участие в игре и тер Стегена – он жалуется на колено). Но это, согласитесь, вряд ли отразится на атакующей мощи «Барселоны». К тому же статистика просто кричит о ее превосходстве. «Сине-гранатовые» в чемпионате страны проигрывали «Эспаньолу» последний раз еще в феврале 2009-го. Что касается очных встреч вообще, то нынешнее дерби – 211-я официальная встреча этих соперников. Преимущество, разумеется, у «Барселоны»: 123 победы при 44-х выигрышах «бело-синих». Разница забитых-пропущенных – 404:223.

Одним словом, всё говорит об уверенной победе «Барсы». Рискнем спрогнозировать, что команда Абелардо вновь на своем поле не сможет распечатать ворота соперников, а вот подопечные Вальверде одним голом точно не ограничатся.

Ориентировочные составы:

«Эспаньол»: Диего Лопес - Давид Лопес, Калеро, Эспиноза; Рокa – Виктор Гомес, Дардер, Лосано, Вила - Кампусано, Кальери.

«Барселона»: Нету - Семеду, Пике, Легле, Альба - Бускетс, Ракитич, Де Йонг - Месси, Гризманн, Луис Суарес.

4 января, суббота