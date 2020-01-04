Реал переиграл в гостях Хетафе и вышел в лидеры Ла Лиги

4 января проходят матчи 19-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» в гостях переиграл «Хетафе» со счетом 3:0. «Валенсия» взяла три очка на своем поле в матче против «Эйбара» (1:0), единственный мяч на счету нападающего Макси Гомеса.
Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (40) и «Барселона» (39 очков), далее идут «Севилья» (35), «Атлетико» (32), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31), «Хетафе» (30).
Чемпионат Испании. Ла Лига
19-й тур, 4 января
«Хетафе» – «Реал» Мадрид – 0:3
Голы: Сория, 34, автогол (0:1). Варан, 53 (0:2). Модрич, 90+6 (0:3).
«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Кабрера, Ньом (Ндиай, 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Анхель, Фажр (Хорхе Молина, 60), Мата (Портильо, 80).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Варан, Менди, Каземиру, Кроос (Вальверде, 71), Модрич, Иско (Винисиус Жуниор, 71), Бензема (Йович, 81), Бэйл.
Предупреждения: Ньом, 34. Суарес, 39. Йович, 82. Менди, 90+5. Портильо, 90+5.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
«Валенсия» – «Эйбар» – 1:0
Гол: Макси Гомес, 27.
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен (Черышев, 89), Солер, Родриго (Кондогбья, 83), Гомес (Гамейро, 72), Торрес.
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Альварес (Атиенса, 65), Экспосито, Педро Леон, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике, 82).
Предупреждения: Шарлес, 62. Васс, 77. Оливейра, 84.
Удаление: Оливейра, 90+1.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
Валенсия. Стадион «Месталья».
Турнирная таблица Ла Лиги
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Источник — Sport.ua
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