Мадридский «Реал» ждет очень насыщенное начало нового года. После календарной встречи чемпионата «галактикос» сразятся за Суперкубок Испании, который будет проходить в новом формате. В полуфинале турнира подопечные Зинедина Зидана сыграют с «Валенсией», а в случае успеха в решающем противостоянии поборются за трофей с победителем пары «Барселона» – «Атлетико». Но это дела будущей недели, а пока «сливочные» сосредоточены на том, чтобы прервать трехматчевую ничейную серию победой над «Хетафе».

Да, «Реал» уже три матча не побеждает. Но с другой стороны, эти ничейные результаты вряд ли можно записать в пассив мадридского клуба. По крайней мере, два из них. В поединке против «Валенсии» мадридцы спаслись от поражения на пятой компенсированной минуте, а затем сыграли вничью с «Барселоной». И хоть «галактикос» твердили, что могли обыграть каталонцев, очко, добытое на «Камп Ноу», можно считать вполне почетным достижением. «Нулевка» в поединке с «Атлетиком» точно не входила в планы «бланкос», тем более, что она позволила «Барселоне» выйти на чистое первое место в турнирной таблице.

Бесспорно, в противостоянии с «Хетафе» у «Реала» нет права на осечку. Впрочем, и «синие» не собираются без боя отпускать фаворита. Команда Хосе Бордаласа идет в верхней части турнирной таблицы (шестое место), к чему после возвращения команды из Сегунды уже начинают привыкать любители испанского футбола. Перед двухнедельной паузой в чемпионате «Вильярреал» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «городских», обыграв соперников с минимальным счетом.

Немалый вклад в успешную игру «Хетафе» вносит форвард команды Анхель, который номинирован на звание лучшего игрока декабря в Ла Лиге. У «Реала», к слову, получили признания действия Карима Бензема. Испанское издание Marca назвало француза вторым в списке ста лучших футболистов прошедшего года. Не может не радовать почитателей «Королевского клуба» и пустеющий лазарет «галактикос»: перед противостоянием в Хетафе поступили новости о готовности помочь своим партнерам Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Марсело. Отметим, что «Хетафе» не поможет защитник Матиас Оливейра, который вышел на замену после перерыва в матче против «Вильярреала», а уже на 61-й минуте покинул поле, получив две желтые карточки.

«Хетафе» трудно назвать неудобным соперником для «Реала». В последних 11-ти очных встречах «галактикос» десять раз обыгрывали соперников, причем частенько случались разгромные счета (особенно порадовал результативностью матч в 2015-м - 7:3 в пользу «Реала»). Но в апреле прошлого года «синие» сумели прервать плачевную серию из поражений от «бланкос», сыграв на своем поле в безголевую ничью с «Королевским клубом». А последняя победа «Хетафе» над «Реалом» была зафиксирована в августе 2012-го. Как будет на этот раз, узнаем в субботу.

Ориентировочные составы:

«Хетафе»: Сориа – Суарес, Даконам, Кабрера, Ньом – Портильо, Арамбарри, Максимович, Куку – Мата, Молина

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Модрич, Кроос, Вальверде – Родриго Гоэс, Бензема, Иско.

4 января, суббота