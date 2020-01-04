Хетафе – Реал Мадрид – 0:3. Видео голов и обзор матча

Мадридский «Реал» разгромил «Хетафе» в выездном матче 19-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.
Лучшие моменты матча Хетафе - Реал Мадрид
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Варан (Реал Мадрид).
|34'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Сориа (Хетафе).
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Источник — Sport.ua
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