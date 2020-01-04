У Курченко отобрали помещения и базу Металлиста и вернули государству

Помещения стадиона ОСК «Металлист» в Харькове и базу в поселке Высоком вернули в собственность государства. Они были конфискованы у бывшего владельца харьковского «Металлиста» Сергея Курченко.

«Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается стадион) сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком», – рассказали представители Харьковской областной государственной администрации.