У Курченко отобрали помещения и базу Металлиста и вернули государству

Помещения стадиона ОСК «Металлист» в Харькове и базу в поселке Высоком вернули в собственность государства. Они были конфискованы у бывшего владельца харьковского «Металлиста» Сергея Курченко.
«Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается стадион) сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком», – рассказали представители Харьковской областной государственной администрации.
Ранее, в декабре, председатель облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что часть помещений стадиона «Металлист», часть детской футбольной академии «Металлиста», тренировочная база в поселке Высоком и другие объекты, конфискованные у Курченко, так и не приняты в управление Харьковской ОГА.
Фактически этим имуществом пользовались третьи лица, хотя еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины, которым имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передавались в сфере управления Харьковской областной государственной администрации. Но в течение всего 2018 имущество в областную собственность так и не приняли.
По данным ГПУ, бизнесмен из окружения президента беглого Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, которая нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд гривен. Курченко с февраля 2014 года скрывается в России. Курченко стал президентом «Металлиста» в 2013 году, купив активы у Александра Ярославского, а конфисковали у него клуб в феврале 2017 года.
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Источник — Укрінформ
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