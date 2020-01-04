У Курченко отобрали помещения и базу Металлиста и вернули государству

Еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины

  • 04.01.2020 17:45
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  • 1 комментарий
У Курченко отобрали помещения и базу Металлиста и вернули государству
© ФК Шахтер. Стадион в Харькове
Помещения стадиона ОСК «Металлист» в Харькове и базу в поселке Высоком вернули в собственность государства. Они были конфискованы у бывшего владельца харьковского «Металлиста» Сергея Курченко.
 
«Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается стадион) сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком», – рассказали представители Харьковской областной государственной администрации.
 
Ранее, в декабре, председатель облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что часть помещений стадиона «Металлист», часть детской футбольной академии «Металлиста», тренировочная база в поселке Высоком и другие объекты, конфискованные у Курченко, так и не приняты в управление Харьковской ОГА.
 
Фактически этим имуществом пользовались третьи лица, хотя еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины, которым имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передавались в сфере управления Харьковской областной государственной администрации. Но в течение всего 2018 имущество в областную собственность так и не приняли.
 
По данным ГПУ, бизнесмен из окружения президента беглого Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, которая нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд гривен. Курченко с февраля 2014 года скрывается в России. Курченко стал президентом «Металлиста» в 2013 году, купив активы у Александра Ярославского, а конфисковали у него клуб в феврале 2017 года.

 

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Источник — Укрінформ

(4 голоса)

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Комментарии
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 04.01.2020 18:01
    0
    Что значит "отобрали"?
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 04.01.2020 18:01
    0
    Что значит "отобрали"?
    Ссылка
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