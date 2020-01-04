Почему Златан Ибрагимович не решит проблемы Милана

Обозреватель Sport.ua - о возвращении 38-летнего Златана Ирагимовича в «Милан».

У него уже есть памятник – в Мальме. Правда, вандалы статую великого и ужасного Ибрагимовича на его исторической Родине немного исковеркали, подрихтовав нос и конечности. На то у фанов были весьма веские причины. Но сейчас не об этом. Вернувшись в «Милан», Златан тоже стал своеобразным памятником самому себе. На «Сан-Сиро» еще помнят Златана восьмилетней давности. Того самого, который брал с «Миланом» последнее для клуба скудетто. Швед покинул Милан в 2012-м, имея в послужном списке 56 мячей в 85 матчах. Его запомнили именно таковым – молодым, красивым, забивным и харизматичным.

Сейчас таких форвардов в «Милане» нет. Поэтому во второй день января в аэропорту Милана Златана встречала толпа обожателей и поклонников. В общем, тех, у кого очень хорошая память. Они, эти тиффози одного из самых популярных клубов Италии (да и всего мира, чего уж там), живут прошлым. Славным прошлым. И в эту их парадигму как нельзя лучше вписалось возвращение кумира десятилетней давности. Словно благодать сошла с небес. Словно памятник живой вышел из частного самолета – Златан Ибрагимович вернулся!

Только не вздумайте к этой статуе прикасаться – позолота обязательно останется у вас на руках. Это все к тому, что за золотистым фасадом этого памятника, этого события не удастся спрятать все то головотяпство, жлобство и нигилизм, превративших некогда топ-клуб в посмешище для команд а-ля «Аталанта». Ибрагимович не решит проблем «Милана». Причем, что показательно, не решит проблемы даже в атаке. И не потому, что не хочет. Просто не сможет в силу определенных, зачастую объективных индивидуальных причин. А еще и потому, что в нынешнем «Милане» - настоящий ералаш.

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Увы, но возвращение Златана на «Сан-Сиро» в его бывшей/нынешней команде выдают как главное событие трансферного окна, как главное лекарство от всех бед. Мол, вот приедет барин, барин нам поможет. Да и сам «барин» вторит в такт. В своем первом интервью, еще в аэропорту, Ибра как всегда безапелляционно заявил, что «я буду биться изо всех сил, чтобы перевернуть ход этого сезона, и мы сделаем все, чтобы добиться наших целей». Молодец, конечно. Так держать. Только вот не с этого нужно было начинать в «Милане», совсем не в этого. В клубе управленческий кризис: ясно, как божий день, что бывшие легенды клуба (Мальдини, Бобан сотоварищи) не справляются со своими обязанностями.

Твиттер Милана

«Милану» кровь из носу нужен толковый менеджер. Такой, каким был не так давно Галлиани. Если учесть, что за четверых никакущих игроков атакующего звена – Пентека, Борини, Пакету и Леао - клуб сравнительно недавно выложил свыше 100 миллионов евро, стало быть, деньги в закромах на Миланелло водятся. Просто их нужно правильно вкладывать. А еще лучше – потратить их на топ-менеджера. Такие в Италии наверняка есть. Может, в той же «Аталанте» поискать.

Еще одна ахиллесова пята клуба – тренерское кресло. Невесть почему так долго терпели Гаттузо. Не иначе, как за «миланское сердце». Потом зачем-то призвали Джампаоло, которому не дали разбежаться, а на смену пришел такой же сбитый летчик Пиоли. Ну вот не верю я, что в такой клуб нельзя было найти толкового, молодого наставника. Почему молодого – да прежде всего потому, что клуб озвучил курс на омоложение. Ну, логичным шагом было бы пригласить на тренерское место и специалиста соответствующего. Типа Нагельсманна. Но подписывают того, кто и «Кальяри» не нужен. Кстати, а как сочетается с омоложением приглашение 38-летнего шведа?

Ну и, наконец, сам нынешний «Милан» - это напитки покрепче, слова покороче. Поговаривают, что после 0:5 от бергамасков едва ли не полсостава «россонери» до утра зависали в увеселительных ночных заведениях. Причем страшно не только это, а скорее то, что процентов восемьдесят нынешнего состава «Милана» не соответствуют статусу этой команды. Это не я сказал, а Антонио Кассано. Ему-то как раз можно верить.

И вот в этот, извините, тотальный бедлам приходит с клеймом мессии почти сорокалетний футболист, который должен по мановению волшебной палочки навести порядок в команде, вернуть зрителей на «Сан-Сиро», а сам «Милан» - в Лигу чемпионов. Правда?! Вы все в это действительно верите?!

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Теперь о самом виновнике торжества. Да, Златан – действительно культовый футболист. Или, скорее, мы все с вами его таким сделали, таким его видим. А разве может быть культовым игрок, имеющей в своем активе из серьезных трофеев (то бишь, международных) один только Кубок УЕФА (да простит меня Дарио Срна и иже с ним)? В первый приход в «Милан» Ибра был действительно хорош. Но ведь это было почти десять лет назад! Где гарантия, что он вернется на прежний уровень? Что, Шева вернулся на свой былой пик после возвращения с «Челси»? А ведь Андрей был изрядно моложе нынешнего Златана.

Добавьте ко всему и разрыв связок, выбивший Ибрагимовича надолго из игры в бытность футболистом «МанЮнайтед». Что ни говорите, но такие травмы долго дают о себе знать. Тем более, в таком преклонном футбольном возрасте. И да, если вы все еще считаете, что Златан был королем в МЛС, то смею вас глубоко разочаровать. Нет, в «Лос-Анджелесе» он забивал часто, но его «Гэлакси» финишировал на восьмом месте в прошлом чемпионате. А тут ведь конкуренция покруче будет – все-таки Италия еще остается топ-чемпионатом. В Серии А Златану придется значительно труднее и сложнее, чем в чемпионатах Франции или США. Да и пример Роналду красноречив. Так то – Роналду и «Юве», а здесь…

Твиттер Милана

Последний аргумент по поводу – нынешние партнеры Ибры. Когда Златан первый раз ступил в эту воду, то есть в «Милан», в качестве подносчиков снарядов у него были Пирло, Амброзини, Гаттузо, Зеедорф, Неста, Тьягу Силва. С такими партнерами даже Буратино заиграл бы. А в «Милане» образца 2020 года колежанами шведа будут Крунич, Кессие, Калабрия, Бенассер и иже с ними…При всем уважении, Златан не сможет тащить сию лямку в одиночку. Он не сможет оживить этого исполина. Потому что исполин этот, «Милан» то бишь, практически мертвый.

Однако то, что швед будет стараться «впихнуть невпихуемое», даже не обсуждается. Он приехал домой – сам так сказал, значит, волынить не будет. Будет лезть из кожи вон. Однозначно.

Значит, будет интересно. Но, увы, не более того.

Валерий ВАСИЛЕНКО