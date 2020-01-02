ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович подписал контракт с Миланом и выбрал номер

Шведский форвард Златан Ибрагивович в четверг прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Миланом».

Клуб проинформировал, что все прошло успешно и 38-летний игрок получил договор на полгода с опцией продления еще на год, если Златан добьется определенных показателей.

Ибрагимович выбрал себе 21-й номер и может оказаться в заявке на матч с «Сампдорией» 6-го января.