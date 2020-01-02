ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович подписал контракт с Миланом и выбрал номер

Швед подписал соглашение с клубом

  • 02.01.2020 18:31
  • 4845 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович подписал контракт с Миланом и выбрал номер
© gazzetta.it

Шведский форвард Златан Ибрагивович в четверг прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Миланом».

Клуб проинформировал, что все прошло успешно и 38-летний игрок получил договор на полгода с опцией продления еще на год, если Златан добьется определенных показателей.

Ибрагимович выбрал себе 21-й номер и может оказаться в заявке на матч с «Сампдорией» 6-го января.

 

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Источник — ФК Милан

(10 голосов)

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Комментарии
    Sevs
      Sevs, 02.01.2020 19:57
    +1
    Наверное у Милана совсем дела плохие раз берут 38-летнего игрока
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 02.01.2020 18:43
    -6
    Какой он на хер швед,наглая цыганская полукровка!!!
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 02.01.2020 18:42
    -6
    Неужели никого моложе нельзя было найти?
    Ссылка
    Олег Гуртовой
      Олег Гуртовой, 02.01.2020 18:35
    +4
    на
    реш
    ті
    !!!!!!!!!!)))
    Ссылка
    Олег Гуртовой
      Олег Гуртовой, 02.01.2020 18:35
    +4
    на
    реш
    ті
    !!!!!!!!!!)))
    Ссылка
    Sevs
      Sevs, 02.01.2020 19:57
    +1
    Наверное у Милана совсем дела плохие раз берут 38-летнего игрока
    Ссылка
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