ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович подписал контракт с Миланом и выбрал номер

Шведский форвард Златан Ибрагивович в четверг прибыл в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Миланом».
Клуб проинформировал, что все прошло успешно и 38-летний игрок получил договор на полгода с опцией продления еще на год, если Златан добьется определенных показателей.
Ибрагимович выбрал себе 21-й номер и может оказаться в заявке на матч с «Сампдорией» 6-го января.
🔴⚫ And @Ibra_official's jersey number is... 🥁— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020
🔴⚫ Ibra ha scelto il numero... 🥁#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F
Источник — ФК Милан
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реш
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