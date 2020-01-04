Академия Пушкаша заплатила за трансфер Артема Фаворова 470 тысяч евро

Стали известны детали перехода экс-хавбека «Десны»

  • 04.01.2020 21:35
  • 5725 просмотров
  • 10 комментариев
Академия Пушкаша заплатила за трансфер Артема Фаворова 470 тысяч евро
© ФК Академия Пушкаша. Артем Фаворов (справа)

Переход 25-летнего полузащитника «Десны» Артема Фаворова обошелся «Академии Пушкаша» в 470 тысяч евро. По информации источника, зарплата игрока в венгерском клубе составит 10 тысяч евро в месяц.

Также есть договоренность, что летом в «Академию Пушкаша» переберется брат Артема – Денис. Его контракт с «Десной» действует до конца июня 2020 года.

Отметим, что трансфер Фаворова стал первым для «Десны», за который клуб получил деньги.

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Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 05.01.2020 00:58
    0
    Hasan Kurmangaliev, 05.01.2020 00:34
    академия пушкаша - это фарм клуб МОЛ ВИДИ (или как он там уже называется). В принципе если себя проявит, то уже летом перейдет в основной клуб, а это - как минимум еврокубки.
    А МОЛ ВИДИ, это на самом деле клуб знаменитый клуб Стяуа. Посильнее Динамо будет.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.01.2020 00:45
    +1
    axylinam, 04.01.2020 22:58
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    а мне приятно когда у олигархов нет лишних денег
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 05.01.2020 00:34
    0
    академия пушкаша - это фарм клуб МОЛ ВИДИ (или как он там уже называется). В принципе если себя проявит, то уже летом перейдет в основной клуб, а это - как минимум еврокубки.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 05.01.2020 00:04
    +1
    Просто нарешті наш клубний футбол стає наближеним до економічних реалій, а не роздутим, як раніше. Якщо у нас найдешевші квитки в Європі, відсутнє платне телебачення, і одна тисяча глядачів на трибунах, то і зарплати у футболістів повинні бути на порядок нижчі, ніж у тій самій Угорщині чи Польщі
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 04.01.2020 23:47
    +1
    axylinam, 04.01.2020 22:58
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    Кому нужен этот чемпионат? Чем меньше платят тут, тем больше футболистов выезжает заграницу и растут в профессиональном плане, а не десять лет скитаются по арендам на контрактах Шахтёра и Динамо. И тем сильнее будет сборная Украины.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 04.01.2020 23:21
    0
    axylinam, 04.01.2020 22:58
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    Для чемпа да, а вот если б в принципе такой порядок зп был у нас то оч даже было бы неплохо
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.01.2020 22:58
    +3
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.01.2020 22:24
    0
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Не такая уж и беда если в кармане 10 тыс. евро, пожить-поиграть у венгров, а если проявишь себя то трамплином выше уже, все ж лучше сидеть просто
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 04.01.2020 21:56
    +8
    Десну на Академію Пушкаша міняти? Сумно...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    +7
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 04.01.2020 21:56
    +8
    Десну на Академію Пушкаша міняти? Сумно...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    +7
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.01.2020 22:58
    +3
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.01.2020 00:45
    +1
    axylinam, 04.01.2020 22:58
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    а мне приятно когда у олигархов нет лишних денег
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 05.01.2020 00:04
    +1
    Просто нарешті наш клубний футбол стає наближеним до економічних реалій, а не роздутим, як раніше. Якщо у нас найдешевші квитки в Європі, відсутнє платне телебачення, і одна тисяча глядачів на трибунах, то і зарплати у футболістів повинні бути на порядок нижчі, ніж у тій самій Угорщині чи Польщі
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 04.01.2020 23:47
    +1
    axylinam, 04.01.2020 22:58
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    Кому нужен этот чемпионат? Чем меньше платят тут, тем больше футболистов выезжает заграницу и растут в профессиональном плане, а не десять лет скитаются по арендам на контрактах Шахтёра и Динамо. И тем сильнее будет сборная Украины.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.01.2020 00:58
    0
    Hasan Kurmangaliev, 05.01.2020 00:34
    академия пушкаша - это фарм клуб МОЛ ВИДИ (или как он там уже называется). В принципе если себя проявит, то уже летом перейдет в основной клуб, а это - как минимум еврокубки.
    А МОЛ ВИДИ, это на самом деле клуб знаменитый клуб Стяуа. Посильнее Динамо будет.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 05.01.2020 00:34
    0
    академия пушкаша - это фарм клуб МОЛ ВИДИ (или как он там уже называется). В принципе если себя проявит, то уже летом перейдет в основной клуб, а это - как минимум еврокубки.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 04.01.2020 23:21
    0
    axylinam, 04.01.2020 22:58
    Получается, если отбросить Динамо и Шахтёр,даже в Венгрии платят больше,чем в Украине,очень тревожный звоночек для нашего чемпионата
    Для чемпа да, а вот если б в принципе такой порядок зп был у нас то оч даже было бы неплохо
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.01.2020 22:24
    0
    Al Zolo, 04.01.2020 21:47
    обидно что трансфер в клуб аутсайдер очень слабой венгерской лиги предпочтительнее молодому перспективному игроку игры в клубе реально борющемся за все трофеи и претендующего на евротурниры в будущем
    Не такая уж и беда если в кармане 10 тыс. евро, пожить-поиграть у венгров, а если проявишь себя то трамплином выше уже, все ж лучше сидеть просто
    Ссылка
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