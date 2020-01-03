ОФИЦИАЛЬНО. Академия Пушкаша подписала Артема Фаворова

Хавбек «Десны» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии

  • 03.01.2020 11:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Академия Пушкаша подписала Артема Фаворова
© pfla.hu. Артем Фаворов (справа)

Официальный сайт венгерского клуба «Академия Пушкаша» подтвердил появившуюся ранее информацию о переходе украинского полузащитника «Десны» Артема Фаворова.

Контракт с Фаворовым заключен на два с половиной года.

В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за «Десну» 16 матчей и забил 1 мяч. Ранее он уже имел опыт выступлений за рубежом, проведя в 2017 году полгода за «Вайле».

«Академия Пушкаша» занимает четвертое место в элитном дивизионе Венгрии, отставая на 13 очков от лидера - «Ференцвароша» Сергея Реброва - и на три от зоны Лиги Европы.

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