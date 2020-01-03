Артем Фаворов покинул Десну и продолжит карьеру в Венгрии

Полузащитник «Десны» Артем Фаворов перебрался в чемпионат Венгрии. Украинский футблист подпишет контракт с клубом «Академия Пушкаша».

25-летний Фаворов является воспитанником «Динамо», но никогда не выступал за первую команду клуба. Два года назад он выступал за датский клуб «Вайле», за который сыграл 13 матчей и забил 4 мяча.

В этом сезоне Фаворов сыграл за «Десну» 16 матчей и забил 1 мяч.

«Академия Пушкаша» занимает четвертое место в элитном дивизионе Венгрии, отставая на 13 очков от лидера - «Ференцвароша» Сергея Реброва - и на три от зоны Лиги Европы.