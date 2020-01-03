Артем Фаворов покинул Десну и продолжит карьеру в Венгрии

Украинский хавбек подпишет контракт с «Академией Пушкаша»

  • 03.01.2020 09:57
  • 2377 просмотров
  • 2 комментария
Артем Фаворов покинул Десну и продолжит карьеру в Венгрии
© Футбол 24. Артем Фаворов
Полузащитник «Десны» Артем Фаворов перебрался в чемпионат Венгрии. Украинский футблист подпишет контракт с клубом «Академия Пушкаша».
 
25-летний Фаворов является воспитанником «Динамо», но никогда не выступал за первую команду клуба. Два года назад он выступал за датский клуб «Вайле», за который сыграл 13 матчей и забил 4 мяча.
 
В этом сезоне Фаворов сыграл за «Десну» 16 матчей и забил 1 мяч.
 
«Академия Пушкаша» занимает четвертое место в элитном дивизионе Венгрии, отставая на 13 очков от лидера - «Ференцвароша» Сергея Реброва - и на три от зоны Лиги Европы.
 
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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 03.01.2020 10:36
    0
    Евгений Давиденко, 03.01.2020 10:13
    Дибільна стаття,яка нічого не пояснює
    Фаворова продали,вигнали чи він сам пішов безкоштовно,контракт закінчився чи розірвав?
    Власники клубу поки що не вирішили як приховати цей трансфер від податків, тому нам офіційно ще не розповіли як саме він покинув клуб))
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 03.01.2020 10:13
    +2
    Дибільна стаття,яка нічого не пояснює
    Фаворова продали,вигнали чи він сам пішов безкоштовно,контракт закінчився чи розірвав?
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 03.01.2020 10:13
    +2
    Дибільна стаття,яка нічого не пояснює
    Фаворова продали,вигнали чи він сам пішов безкоштовно,контракт закінчився чи розірвав?
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 03.01.2020 10:36
    0
    Евгений Давиденко, 03.01.2020 10:13
    Дибільна стаття,яка нічого не пояснює
    Фаворова продали,вигнали чи він сам пішов безкоштовно,контракт закінчився чи розірвав?
    Власники клубу поки що не вирішили як приховати цей трансфер від податків, тому нам офіційно ще не розповіли як саме він покинув клуб))
    Ссылка
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