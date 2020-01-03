Трансфер Фаворова – первый, за который Десна получит деньги

Сегодня стало известно о том, что полузащитник «Десны» Артем Фаворов перешел в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

Этот трансфер стал первым в истории «Десны», за который черниговский клуб получил деньги. Точная сумма трансфера не известна.

Фаворов подписал контракт на 2,5 года. В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за «Десну» 16 матчей и забил 1 мяч.