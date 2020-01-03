Трансфер Фаворова – первый, за который Десна получит деньги

Хавбек Артем Фаворов перешел в «Академию Пушкаша»

  • 03.01.2020 11:50
  • 1882 просмотра
  • 3 комментария
Трансфер Фаворова – первый, за который Десна получит деньги
© pfla.hu

Сегодня стало известно о том, что полузащитник «Десны» Артем Фаворов перешел в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

Этот трансфер стал первым в истории «Десны», за который черниговский клуб получил деньги. Точная сумма трансфера не известна.

Фаворов подписал контракт на 2,5 года. В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за «Десну» 16 матчей и забил 1 мяч.

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Источник — Динамомания

(10 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 12:18
    0
    Уточните,получили деньги или заработали7
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 03.01.2020 11:59
    -1
    Давайте перетворимо першість Угорщини на другу першість України! Всі в Угорщину!!! На черзі чемп Бельгії!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.01.2020 11:57
    +6
    Шел 2020 год.
    Реалии украинского футбола. Команда идущая в первой 6-ке впервые зарабатывает деньги на трансфере игрока.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.01.2020 11:57
    +6
    Шел 2020 год.
    Реалии украинского футбола. Команда идущая в первой 6-ке впервые зарабатывает деньги на трансфере игрока.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 12:18
    0
    Уточните,получили деньги или заработали7
    Ссылка
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