Трансфер Фаворова – первый, за который Десна получит деньги

Сегодня стало известно о том, что полузащитник «Десны» Артем Фаворов перешел в венгерский клуб «Академия Пушкаша».
Этот трансфер стал первым в истории «Десны», за который черниговский клуб получил деньги. Точная сумма трансфера не известна.
Фаворов подписал контракт на 2,5 года. В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за «Десну» 16 матчей и забил 1 мяч.
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Источник — Динамомания
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Реалии украинского футбола. Команда идущая в первой 6-ке впервые зарабатывает деньги на трансфере игрока.
Реалии украинского футбола. Команда идущая в первой 6-ке впервые зарабатывает деньги на трансфере игрока.
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