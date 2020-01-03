Как футболисты отпуска проводят

Антигерой допингового скандала Артем Беседин вместе с семьей отправился в Доминиканскую Республику.
Евгений Коноплянка решил провести отпуск поближе, ограничившись поездкой в Дубай.
Также в ОАЕ съездили Николай Матвиенко и Беньямин Вербич.
Главная надежда сборной Украины и «Динамо» на левом фланге защиты Виталий Миколенко успел побывать на Кубе, а также покататься на лыжах в Карпатах.
Еще два футболиста «Шахтера» Виктор Коваленко и Алексей Шевченко провели отдых на Бали.
А вот легендарный вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский, который работает в тренерском штабе национальной команды, предпочитает исключительно зимний отдых. В этом году он отправился в швейцарский Церматт.
! Как же я люблю зимний отдых... Свежесть горного воздуха... Захватывающие взглядом пейзажи Очень старые здания в центре города Прекрасный СПА и восхитительные ужины!!! Но... (сейчас позволю себе посоветовать вам запомнить следующее, что бы вам не говорили, самое главное начинается после НО!...) ... важно где! и более важно с кем!
Лидеры полузащиты сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский в силу разных причин пока что не ездили в теплые страны, но новый год отметить не забыли. Также пока без отпуска и Андрей Ярмоленко.
Happy New Year dear friends! I want to thank everyone who took part in our life the last year! It was fantastic and unforgettable! Firstly, I want to remind the winning Championship with KRC Genk and qualify the Euro 2020 with Ukrainian National team, secondly, transfer to amazing team Atalanta and moving to Italy, and third but the most important, birth of our princess Olivia❤️
Чемпион мира U-20 Георгий Цитаишвили вместе с девушкой отправился в столицу Грузии.
Валерий Лучкевич и Игорь Харатин со своими возлюбленными побывали на Мальдивах.
Главный герой последних скандалов, бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон, улетел на родину. Возможно, во второй части сезона мы его уже и не увидим в Украине.
Лучший бомбардир первой части сезона УПЛ Жуниор Мораес также отдыхает в родной Бразилии.
Семья Морозюков традиционно провела отпуск в Дубае, но Николай, к счастью, на фото не попал.
Отзыв об отеле: Последние годы мы всегда ездили в отели более высокого класса , потому что считали это лучшим для ребёнка. Например два года назад мы были в Дубай , в отеле дороже в раз 10. И когда я ехала сюда , то сильно не заморачивались, потому что , что по большому счёту мне надо ? Море , кровать и погрызть чего то 😂 Но на мое удивление , все даже очень круто ! Да , территория не большая , но номера очень красивые с шикарным видом! Море чистое , пляж хороший. Еда ничем не хуже ☝🏼 я пожалела , что не взяла ребёнка ( А самое прикольное - это то что весело и классные люди. Много молодежи , весело 👌🏼 расположение идеальное , есть где погулять и что посмотреть. За эти деньги , однозначный совет Да! Пока минусов не вижу!
Источник — Sport.ua
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