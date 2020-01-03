Как футболисты отпуска проводят

Большинство побывало в теплых странах, но есть и фанаты другого отдыха

  • 03.01.2020 20:00
  • 1358 просмотров
  • 1 комментарий
Как футболисты отпуска проводят
© Инстаграм Дениса Бойко
Конец декабря, а также новогодние и рождественские праздники – прекрасное время отдыха для большинства футболистов. Позади осталась первая рабочая часть сезона, впереди – новые вызовы и возможность компенсировать недочеты осеннего этапа.
 
Ни для кого не секрет, что в холодное время года футболисты отправляются в теплые и экзотические (если такие еще остались) страны, чтобы на золотом песочке в обнимку с любимыми насладиться зимней паузой в выступлениях. Но бывают и исключения.
 
Главные персоны украинского футбола не изменяют традициям и предпочитают отдыхать ярко, наслаждаясь каждой минутой, проведенной с близкими.
 
Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, к примеру, побывал с девушкой на Бали. Также этот индонезийский остров посетил и его одноклубник Денис Бойко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заряжаемся природной энергией 🏞💆🏻‍♂️

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tattoo Lover 🖤🌴🦍 #nopasaran

Публикация от Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71)

 
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко вместе с семье изведал прелести Флориды, посетив ферму, где выращивают аллигаторов. Футболист заверил, что аллигаторы не пострадали.
 

Антигерой допингового скандала Артем Беседин вместе с семьей отправился в Доминиканскую Республику.

Евгений Коноплянка решил провести отпуск поближе, ограничившись поездкой в Дубай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💭 which one to take 🤔? 🚤🛥🛳

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

Также в ОАЕ съездили Николай Матвиенко и Беньямин Вербич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wish you all happy holidays 🤗🎅🏻🎄

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

Главная надежда сборной Украины и «Динамо» на левом фланге защиты Виталий Миколенко успел побывать на Кубе, а также покататься на лыжах в Карпатах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇨🇺

Публикация от Vitaliy Mykolenko (@mikola_16)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏔🥰

Публикация от Vitaliy Mykolenko (@mikola_16)

Еще два футболиста «Шахтера» Виктор Коваленко и Алексей Шевченко провели отдых на Бали.

А вот легендарный вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский, который работает в тренерском штабе национальной команды, предпочитает исключительно зимний отдых. В этом году он отправился в швейцарский Церматт.

Лидеры полузащиты сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский в силу разных причин пока что не ездили в теплые страны, но новый год отметить не забыли. Также пока без отпуска и Андрей Ярмоленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020🎉🤞🏼

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Чемпион мира U-20 Георгий Цитаишвили вместе с девушкой отправился в столицу Грузии.

Валерий Лучкевич и Игорь Харатин со своими возлюбленными побывали на Мальдивах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банда😎🔝👌🏼

Публикация от Luch (@valerii.luchkevych)

 
Еще один победитель молодежного чемпионата мира Валерий Бондарь провел отпуск в Буковеле с родителями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мое всё❤️👪

Публикация от Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

Главный герой последних скандалов, бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон, улетел на родину. Возможно, во второй части сезона мы его уже и не увидим в Украине.

Лучший бомбардир первой части сезона УПЛ Жуниор Мораес также отдыхает в родной Бразилии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será que teve resenha?🤦‍♂️😂

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

Семья Морозюков традиционно провела отпуск в Дубае, но Николай, к счастью, на фото не попал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв об отеле: Последние годы мы всегда ездили в отели более высокого класса , потому что считали это лучшим для ребёнка. Например два года назад мы были в Дубай , в отеле дороже в раз 10. И когда я ехала сюда , то сильно не заморачивались, потому что , что по большому счёту мне надо ? Море , кровать и погрызть чего то 😂 Но на мое удивление , все даже очень круто ! Да , территория не большая , но номера очень красивые с шикарным видом! Море чистое , пляж хороший. Еда ничем не хуже ☝🏼 я пожалела , что не взяла ребёнка ( А самое прикольное - это то что весело и классные люди. Много молодежи , весело 👌🏼 расположение идеальное , есть где погулять и что посмотреть. За эти деньги , однозначный совет Да! Пока минусов не вижу!

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Федько
      Александр Федько, 03.01.2020 20:30
    0
    У Мораеса других шорт не нашлось ?
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 03.01.2020 20:30
    0
    У Мораеса других шорт не нашлось ?
    Ссылка
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