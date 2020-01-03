Как футболисты отпуска проводят

Конец декабря, а также новогодние и рождественские праздники – прекрасное время отдыха для большинства футболистов. Позади осталась первая рабочая часть сезона, впереди – новые вызовы и возможность компенсировать недочеты осеннего этапа.

Ни для кого не секрет, что в холодное время года футболисты отправляются в теплые и экзотические (если такие еще остались) страны, чтобы на золотом песочке в обнимку с любимыми насладиться зимней паузой в выступлениях. Но бывают и исключения.

Главные персоны украинского футбола не изменяют традициям и предпочитают отдыхать ярко, наслаждаясь каждой минутой, проведенной с близкими.

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, к примеру, побывал с девушкой на Бали. Также этот индонезийский остров посетил и его одноклубник Денис Бойко.

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко вместе с семье изведал прелести Флориды, посетив ферму, где выращивают аллигаторов. Футболист заверил, что аллигаторы не пострадали.

Антигерой допингового скандала Артем Беседин вместе с семьей отправился в Доминиканскую Республику.

Евгений Коноплянка решил провести отпуск поближе, ограничившись поездкой в Дубай.

Также в ОАЕ съездили Николай Матвиенко и Беньямин Вербич.

Главная надежда сборной Украины и «Динамо» на левом фланге защиты Виталий Миколенко успел побывать на Кубе, а также покататься на лыжах в Карпатах.

Еще два футболиста «Шахтера» Виктор Коваленко и Алексей Шевченко провели отдых на Бали.

А вот легендарный вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский, который работает в тренерском штабе национальной команды, предпочитает исключительно зимний отдых. В этом году он отправился в швейцарский Церматт.

Лидеры полузащиты сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский в силу разных причин пока что не ездили в теплые страны, но новый год отметить не забыли. Также пока без отпуска и Андрей Ярмоленко.

Чемпион мира U-20 Георгий Цитаишвили вместе с девушкой отправился в столицу Грузии.

Валерий Лучкевич и Игорь Харатин со своими возлюбленными побывали на Мальдивах.

Еще один победитель молодежного чемпионата мира Валерий Бондарь провел отпуск в Буковеле с родителями.

Главный герой последних скандалов, бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон, улетел на родину. Возможно, во второй части сезона мы его уже и не увидим в Украине.

Лучший бомбардир первой части сезона УПЛ Жуниор Мораес также отдыхает в родной Бразилии.

Семья Морозюков традиционно провела отпуск в Дубае, но Николай, к счастью, на фото не попал.