Украинские спортсмены встречают Новый год, Лунин может оказаться в Сегунде

Вашему вниманию подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1-е января.

1. Как украинские спортсмены Новый 2020 год встретили. Журналисты Sport.ua собрали новогодние фото звезд спорта.

2. Лунин может отправиться в аренду в клуб-аутсайдер Сегунды. 20-летний украинский вратарь заинтересовал «Овьедо».

3. Бой Ломаченко - Лопес хотят организовать в Саудовской Аравии. Опыт Джошуа и Руиса всем понравился.

4. Ман Сити без Зинченко обыграл Эвертон, Вест Хэм забил 4 мяча Борнмуту. Завершились еще три матча 21-го тура чемпионата Англии.

5. Арсенал обыграл Ман Юнайтед, одержав первую победу под руководством Артеты. «Канониры» начали новый год с победного результата.

6. Вам нужно добавить немножко любви, или Куда обменяют Кевина Лава? Обозреватель Sport.ua – о перспективах в НБА тяжелого форварда «Кливленд Кавальерс».

7. ВИДЕО. Моуриньо получил горчичник, заглянув в блокнот тренера Саутгемптона. Главный тренер «Тоттенхэма» решил заглянуть в блокнот к визави.

8. Президент Зари: «Команда поборется за 2-е место УПЛ». Клуб хочет в Лигу чемпионов.

9. Хит-парад года: Шевченко и Ломаченко, Украина U-20, дебют Усика и расизм. Подводим итоги года, вспоминая самые интересные события 2019..

10. Как дела в Евролиге? Реал и Барселона – главные претенденты на титул. Обозреватель Sport.ua подводит промежуточные итоги главного баскетбольного еврокубка.