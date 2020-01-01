Президент Зари: «Команда поборется за 2-е место УПЛ»

Президент «Зари» Евгений Геллер в новогоднем обращении к болельщикам подчеркнул, что команда нацелена по итогам сезона занять 2-е место в УПЛ.
«Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице. 2020-й год станет для нас годом новых вызовов и свершений», - считает Геллер.
Сейчас «Заря» занимает 3-е место с отставанием от 2-й позиции в 2 очка.
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Источник — ФК Заря
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Только очень нужно для этого усилиться 3-4мя хорошими игроками. Нападающий и защитник как минимум
Только очень нужно для этого усилиться 3-4мя хорошими игроками. Нападающий и защитник как минимум
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