Президент Зари: «Команда поборется за 2-е место УПЛ»

Клуб хочет в Лигу чемпионов

  • 01.01.2020 14:15
  • 925 просмотров
  • 2 комментария
Президент Зари: «Команда поборется за 2-е место УПЛ»
© zarya-lugansk.com

Президент «Зари» Евгений Геллер в новогоднем обращении к болельщикам подчеркнул, что команда нацелена по итогам сезона занять 2-е место в УПЛ.

«Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице. 2020-й год станет для нас годом новых вызовов и свершений», - считает Геллер.

Сейчас «Заря» занимает 3-е место с отставанием от 2-й позиции в 2 очка.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 01.01.2020 15:02
    -4
    Щеглы вы ещё, все ваши успехи связаны с тем что Динамо играет не пойми как и не пойми во что
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 01.01.2020 14:55
    +2
    хороший настрой!
    Только очень нужно для этого усилиться 3-4мя хорошими игроками. Нападающий и защитник как минимум
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 01.01.2020 14:55
    +2
    хороший настрой!
    Только очень нужно для этого усилиться 3-4мя хорошими игроками. Нападающий и защитник как минимум
    Ссылка
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