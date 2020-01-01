Как украинские спортсмены Новый 2020 год встретили

Журналисты Sport.ua собрали новогодние фото звезд спорта

  • 01.01.2020 15:17
  • 3531 просмотр
  • 5 комментариев
Как украинские спортсмены Новый 2020 год встретили
© Instagram. Евгений Коноплянка с супругой и детьми

Sport.ua рассказывает, как украинские звезды спорта отмечали Новый 2020 год.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк первыми отпраздновали Новый год в Австралии, где они готовятся к стартовому отрезку сезона 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year 🎊 1.01.2020 🤗🤍

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Причем Марта Костюк порадовала подписчиков зажигательным танцем.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в австралийском Брисбене наслаждается компанией французского бойфренда-теннисиста Гаэля Монфиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bring it on, 2020 🎉🎉🎉 🦹🏼‍♀️🦹🏾‍♂️🧩🧩

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Украинский борец Жан Беленюк поздравил всех с Новым годом вместе со своим домашним питомцем.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко встретил 2020 год в Манчестере вместе с невестой Владой Седан и домашними любимцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020🎉🤞🏼

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отмечал праздник в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наступающим новым годом 🎄🎉🎁🍾🎊

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

Хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка выложил фото под елочкой с супругой и двумя детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Happy New Year 🎆🎊🎈

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

И чемпион Беларуси Артем Милевский отмечал праздник в семейном кругу. Носочки оригинальные, подметили читатели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotovimsia 😂🎄🤪,vsem dobra🌍!!!

Публикация от timi1010 (@timi1010)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstretili 2020 @milevskaiak ❤️🎈ponimau ee Prosto po glazam🤘

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Семейство опорника «Шахтера» Тараса Степаненко отмечает Новый год во Флориде.

Артем Кравец с женой празднует стильно в Дубае с видом на знаменитый Бурдж-эль-Араб, отель в виде паруса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year 🎄

Публикация от Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ 🇹🇷 (@kravets89)

Руслан Малиновский отметил три радостных события 2019 года: успех со сборной Украины, переход в «Аталанту» из Бергамо и рождение принцессы Оливии. 

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко отправила подписчикам много сердечек, цифр 2020 и одного грызуна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎202020202020202020202020🐀

Публикация от Yuliia Levchenko (@levchenkou)

А боксер Александр Усик пожелал в новом году держаться друг за друга, потому что если вместе, то теплее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье- это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году- никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 01.01.2020 16:25
    +2
    Милевский молодчик,рад за него.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 01.01.2020 16:21
    -1
    он как Панин!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 01.01.2020 15:44
    -1
    Очень милые ,трогательные и позитивные фото,но фото Беленюка с белой женской собачкой настораживает
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 01.01.2020 15:39
    -1
    То их дело. Совсем не интересно...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 01.01.2020 15:32
    +2
    С детьми мило.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 01.01.2020 16:25
    +2
    Милевский молодчик,рад за него.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 01.01.2020 15:32
    +2
    С детьми мило.
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