Как украинские спортсмены Новый 2020 год встретили

Sport.ua рассказывает, как украинские звезды спорта отмечали Новый 2020 год.
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк первыми отпраздновали Новый год в Австралии, где они готовятся к стартовому отрезку сезона 2020.
Причем Марта Костюк порадовала подписчиков зажигательным танцем.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в австралийском Брисбене наслаждается компанией французского бойфренда-теннисиста Гаэля Монфиса.
Украинский борец Жан Беленюк поздравил всех с Новым годом вместе со своим домашним питомцем.
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко встретил 2020 год в Манчестере вместе с невестой Владой Седан и домашними любимцами.
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отмечал праздник в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.
Хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка выложил фото под елочкой с супругой и двумя детьми.
И чемпион Беларуси Артем Милевский отмечал праздник в семейном кругу. Носочки оригинальные, подметили читатели.
Семейство опорника «Шахтера» Тараса Степаненко отмечает Новый год во Флориде.
Артем Кравец с женой празднует стильно в Дубае с видом на знаменитый Бурдж-эль-Араб, отель в виде паруса.
Руслан Малиновский отметил три радостных события 2019 года: успех со сборной Украины, переход в «Аталанту» из Бергамо и рождение принцессы Оливии.
Happy New Year dear friends! I want to thank everyone who took part in our life the last year! It was fantastic and unforgettable! Firstly, I want to remind the winning Championship with KRC Genk and qualify the Euro 2020 with Ukrainian National team, secondly, transfer to amazing team Atalanta and moving to Italy, and third but the most important, birth of our princess Olivia❤️
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко отправила подписчикам много сердечек, цифр 2020 и одного грызуна.
А боксер Александр Усик пожелал в новом году держаться друг за друга, потому что если вместе, то теплее.
Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье- это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году- никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕
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Источник — Sport.ua
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