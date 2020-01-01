Как украинские спортсмены Новый 2020 год встретили

Sport.ua рассказывает, как украинские звезды спорта отмечали Новый 2020 год.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк первыми отпраздновали Новый год в Австралии, где они готовятся к стартовому отрезку сезона 2020.

Причем Марта Костюк порадовала подписчиков зажигательным танцем.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в австралийском Брисбене наслаждается компанией французского бойфренда-теннисиста Гаэля Монфиса.

Украинский борец Жан Беленюк поздравил всех с Новым годом вместе со своим домашним питомцем.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко встретил 2020 год в Манчестере вместе с невестой Владой Седан и домашними любимцами.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отмечал праздник в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.

Хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка выложил фото под елочкой с супругой и двумя детьми.

И чемпион Беларуси Артем Милевский отмечал праздник в семейном кругу. Носочки оригинальные, подметили читатели.

Семейство опорника «Шахтера» Тараса Степаненко отмечает Новый год во Флориде.

Артем Кравец с женой празднует стильно в Дубае с видом на знаменитый Бурдж-эль-Араб, отель в виде паруса.

Руслан Малиновский отметил три радостных события 2019 года: успех со сборной Украины, переход в «Аталанту» из Бергамо и рождение принцессы Оливии.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко отправила подписчикам много сердечек, цифр 2020 и одного грызуна.

А боксер Александр Усик пожелал в новом году держаться друг за друга, потому что если вместе, то теплее.

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