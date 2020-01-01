Ман Сити без Зинченко обыграл Эвертон, Вест Хэм забил 4 мяча Борнмуту

Завершились еще три матча 21-го тура чемпионата Англии

  • 01.01.2020 21:19
  • 2785 просмотров
  • 1 комментарий
Ман Сити без Зинченко обыграл Эвертон, Вест Хэм забил 4 мяча Борнмуту
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В одном из центральных матчей 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Победу команде Хосепа Гвардиолы принес дубль Габриэла Жезуса. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. Для нового главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти это первое поражение у руля команды.
 
В параллельных поединках «Вест Хэм» без украинского вингера Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы, забил четыре безответных мяча «Борнмуту», а «Норвич» и «Кристал Пэлас» поделили очки, сыграв вничью.
 
Чемпионат Англии, 21-й тур
 
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:1
Голы: 1:0 – 51 Габриэл Жезус, 2:0 – 58 Габриэл Жезус, 2:1 – 71 Ришарлисон.
 
«Вест Хэм» – «Борнмут» – 4:0
Голы: 1:0 – 17 Нобл, 2:0 – 25 Аллер, 3:0 – 35, пенальти Нобл, 4:0 – 66 Фелипе Андерсон.
 
«Норвич» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: 1:0 – 4 Кэнтуэлл, 1:1 – 85 Уикхэм.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 01.01.2020 22:44
    0
    Как без Ярмоленко, так - 4:0... Совпадение? Не думаю
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 01.01.2020 22:44
    0
    Как без Ярмоленко, так - 4:0... Совпадение? Не думаю
    Ссылка
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