Ман Сити без Зинченко обыграл Эвертон, Вест Хэм забил 4 мяча Борнмуту

В одном из центральных матчей 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Победу команде Хосепа Гвардиолы принес дубль Габриэла Жезуса. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. Для нового главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти это первое поражение у руля команды.
В параллельных поединках «Вест Хэм» без украинского вингера Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы, забил четыре безответных мяча «Борнмуту», а «Норвич» и «Кристал Пэлас» поделили очки, сыграв вничью.
Чемпионат Англии, 21-й тур
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:1
Голы: 1:0 – 51 Габриэл Жезус, 2:0 – 58 Габриэл Жезус, 2:1 – 71 Ришарлисон.
«Вест Хэм» – «Борнмут» – 4:0
Голы: 1:0 – 17 Нобл, 2:0 – 25 Аллер, 3:0 – 35, пенальти Нобл, 4:0 – 66 Фелипе Андерсон.
«Норвич» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: 1:0 – 4 Кэнтуэлл, 1:1 – 85 Уикхэм.
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Источник — Sport.ua
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