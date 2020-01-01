Лестер разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм минимально уступил Саутгемптону

В 21-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» разгромил «Ньюкасл», «Тоттенхэм» на выезде минимально уступил «Саутгемптону», а «Уотфорд» в меньшинстве одержал победу над «Вулверхэмптоном».
Чемпионат Англии, 21-й тур
«Ньюкасл» – «Лестер» – 0:3
Голы: 0:1 – 36 Перес, 0:2 – 39 Мэддисон, 0:3 – 87 Чоудури.
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 17 Ингз.
«Уотфорд» – «Вулверхэмптон» – 2:1
Голы: 1:0 – 30 Деулофеу, 2:0 – 49 Дукуре, 2:1 – 60 Нету.
Удаление: Кабаселе (71).
Напомним, ранее в АПЛ «Челси» открыл год ничьей, «Астон Вилла» – победой.
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Источник — Sport.ua
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