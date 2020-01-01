Лестер разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм минимально уступил Саутгемптону

Состоялись еще три матча 21-го тура чемпионата Англии

  • 01.01.2020 19:03
  • 1053 просмотра
  • 1 комментарий
Лестер разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм минимально уступил Саутгемптону
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В 21-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» разгромил «Ньюкасл», «Тоттенхэм» на выезде минимально уступил «Саутгемптону», а «Уотфорд» в меньшинстве одержал победу над «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии, 21-й тур
 
«Ньюкасл» – «Лестер» – 0:3
Голы: 0:1 – 36 Перес, 0:2 – 39 Мэддисон, 0:3 – 87 Чоудури.
 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 17 Ингз.
 
«Уотфорд» – «Вулверхэмптон» – 2:1
Голы: 1:0 – 30 Деулофеу, 2:0 – 49 Дукуре, 2:1 – 60 Нету.
 
Удаление: Кабаселе (71).
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    pol55
      pol55, 01.01.2020 19:25
    0
    Кейн забил,но потянул мышцу, зад-ю, бедра,но с офсайда(как теперь обычно с VAP пол руки)-теперь Мауру писец 4-й матч нет игры,некому теперь забивать,правда есть у него 10 дней что то изменить,там уже будет Сон,может Кейн востановится и принимают- целый Ливерпуль,мож совсем не опозорятся на глазах неадеквата Д.Леви.
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    pol55
      pol55, 01.01.2020 19:25
    0
    Кейн забил,но потянул мышцу, зад-ю, бедра,но с офсайда(как теперь обычно с VAP пол руки)-теперь Мауру писец 4-й матч нет игры,некому теперь забивать,правда есть у него 10 дней что то изменить,там уже будет Сон,может Кейн востановится и принимают- целый Ливерпуль,мож совсем не опозорятся на глазах неадеквата Д.Леви.
    Ссылка
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