АПЛ. Челси открыл год ничьей, Астон Вилла - победой

Первые два матча года

  • 01.01.2020 16:31
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АПЛ. Челси открыл год ничьей, Астон Вилла - победой
© twitter.com/ChelseaFC

В Англии начался 21-й тур АПЛ, а 4 команды открыли европейский футбольный год.

«Челси» Фрэнка Лэмпарда на выезде не сумел удержать победу в матче с «Брайтоном». Гости вели почти всю игру, но в конце пропустили гол и потеряли два очка.

«Синие» остаются на 4-м месте.

В другой встрече гостям победить удалось. «Астон Вилла» одолела «Бернли» и до матчей конкурентов выбралась из зоны вылета.

АПЛ. 21-й тур

Брайтон - Челси 1:1
Голы: Джаханбахш, 84 - Аспиликуэта, 10

Бернли - Астон Вилла 1:2
Голы: Вуд, 80 - Уэсли, 27, Грилиш, 41

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Источник — Sport.ua

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