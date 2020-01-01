АПЛ. Челси открыл год ничьей, Астон Вилла - победой

В Англии начался 21-й тур АПЛ, а 4 команды открыли европейский футбольный год.

«Челси» Фрэнка Лэмпарда на выезде не сумел удержать победу в матче с «Брайтоном». Гости вели почти всю игру, но в конце пропустили гол и потеряли два очка.

«Синие» остаются на 4-м месте.

В другой встрече гостям победить удалось. «Астон Вилла» одолела «Бернли» и до матчей конкурентов выбралась из зоны вылета.

АПЛ. 21-й тур

Брайтон - Челси 1:1

Голы: Джаханбахш, 84 - Аспиликуэта, 10



Бернли - Астон Вилла 1:2

Голы: Вуд, 80 - Уэсли, 27, Грилиш, 41