Зинченко не попал в заявку на матч против Эвертона

Команда Пепа Гвардиолы проведет первый матч в 2020 году без украинца

  • 01.01.2020 19:20
  • 1199 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко не попал в заявку на матч против Эвертона
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко
23-летний украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч 21-го тура АПЛ против «Эвертона». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
 
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
 
«Манчестер Сити»: Браво – Канселу, Гарсия, Фернандиньо, Менди, Гюндоган, Родри, Марез, Де Брюйне, Фоден, Жезус.
 
«Эвертон»: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Мина, Динь, Сидибе, Сигурдссон, Делф, Бернард, Ришарлисон, Калверт-Льюин
 
Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел 13 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Slunkoo
    Slunkoo, 01.01.2020 19:32
    0
    nada v Sachtar valit nazad ili v Dynamo inace potuchnet sovsem
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 01.01.2020 19:30
    +2
    Зинченко : " Гвардиола-лучший тренер мира" Не проканало
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 01.01.2020 19:30
    +2
    Зинченко : " Гвардиола-лучший тренер мира" Не проканало
    Ссылка
    Slunkoo
    Slunkoo, 01.01.2020 19:32
    0
    nada v Sachtar valit nazad ili v Dynamo inace potuchnet sovsem
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности