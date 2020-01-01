Зинченко не попал в заявку на матч против Эвертона

23-летний украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч 21-го тура АПЛ против «Эвертона». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Манчестер Сити»: Браво – Канселу, Гарсия, Фернандиньо, Менди, Гюндоган, Родри, Марез, Де Брюйне, Фоден, Жезус.
«Эвертон»: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Мина, Динь, Сидибе, Сигурдссон, Делф, Бернард, Ришарлисон, Калверт-Льюин
Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел 13 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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Источник — Sport.ua
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