ФОТО ДНЯ. Как Зинченко Новый год встретил

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами.
Отметим, что уже сегодня, 1 января, «Манчестер Сити» сыграет поединок 21-го тура АПЛ с «Эвертоном».
В последнем матче года – против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) 23-летний украинец впервые вышел после травмы в основном составе «горожан» и отыграл весь матч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.