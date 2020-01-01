ФОТО ДНЯ. Как Зинченко Новый год встретил

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами.

Отметим, что уже сегодня, 1 января, «Манчестер Сити» сыграет поединок 21-го тура АПЛ с «Эвертоном».

В последнем матче года – против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) 23-летний украинец впервые вышел после травмы в основном составе «горожан» и отыграл весь матч.