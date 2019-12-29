Манчестер Сити закрыл год победой, Зинченко отыграл весь матч

Последним матчем АПЛ в 2019 году было противостояние «Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед».

Команда Хосепа Гвардиолы после поражения в минувшем туре сумела закрыть год на позитиве, обыграв соперника со счетом 2:0 благодаря голам Агуэро и Де Брюйне.

Украинец Александр Зинченко вернулся в основной состав и провел весь матч.

«Сити» занимает 3-е место, отставая от «Лестера» на 1 пункт и от «Ливерпуля» - на 14.

АПЛ вернется уже 1-го января, а «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82



Манчестер Сити: Браво, Уокер, Гарсия, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Бернарду Силва (Гюндоган, 62), Де Брюйне, Марез, Стерлинг (Жезус, 86), Агуэро (Фоден, 81)



Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Башэм, Иган, О'Коннелл, Стивенс, Болдок, Норвуд, Бешич (Макберн, 76), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Муссет (Шарп, 84)