Манчестер Сити закрыл год победой, Зинченко отыграл весь матч

Последним матчем АПЛ в 2019 году было противостояние «Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед».
Команда Хосепа Гвардиолы после поражения в минувшем туре сумела закрыть год на позитиве, обыграв соперника со счетом 2:0 благодаря голам Агуэро и Де Брюйне.
Украинец Александр Зинченко вернулся в основной состав и провел весь матч.
«Сити» занимает 3-е место, отставая от «Лестера» на 1 пункт и от «Ливерпуля» - на 14.
АПЛ вернется уже 1-го января, а «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82
Манчестер Сити: Браво, Уокер, Гарсия, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Бернарду Силва (Гюндоган, 62), Де Брюйне, Марез, Стерлинг (Жезус, 86), Агуэро (Фоден, 81)
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Башэм, Иган, О'Коннелл, Стивенс, Болдок, Норвуд, Бешич (Макберн, 76), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Муссет (Шарп, 84)
Источник — Sport.ua
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Два дня назад, я тут сказал, что Менди через месяц будет на лавке, по ходу Менди уже на лавке)
Два дня назад, я тут сказал, что Менди через месяц будет на лавке, по ходу Менди уже на лавке)
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