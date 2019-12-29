Манчестер Сити закрыл год победой, Зинченко отыграл весь матч

Команда Хосепа Гвардиолы добыла 3 очка

  • 29.12.2019 21:53
  • 4306 просмотров
  • 7 комментариев
Манчестер Сити закрыл год победой, Зинченко отыграл весь матч
© twitter.com/ManCity

Последним матчем АПЛ в 2019 году было противостояние «Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед».

Команда Хосепа Гвардиолы после поражения в минувшем туре сумела закрыть год на позитиве, обыграв соперника со счетом 2:0 благодаря голам Агуэро и Де Брюйне.

Украинец Александр Зинченко вернулся в основной состав и провел весь матч.

«Сити» занимает 3-е место, отставая от «Лестера» на 1 пункт и от «Ливерпуля» - на 14.

АПЛ вернется уже 1-го января, а «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Гарсия, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Бернарду Силва (Гюндоган, 62), Де Брюйне, Марез, Стерлинг (Жезус, 86), Агуэро (Фоден, 81)

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Башэм, Иган, О'Коннелл, Стивенс, Болдок, Норвуд, Бешич (Макберн, 76), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Муссет (Шарп, 84)

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 29.12.2019 22:40
    +2
    ALM, 29.12.2019 22:23
    Хорошо (для Зины), что с помощью ВАРи отменили гол Шеффилда. Ибо там от него игрок убежал. В остальном Зина отыграл нормально.
    Игрок не от него убежал. Гарсия не двинулся вперед и не сделал офсайд. В том голе виноват он, если б его засчитали. Просто повезло, что есть ВАР
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 29.12.2019 22:23
    0
    Хорошо (для Зины), что с помощью ВАРи отменили гол Шеффилда. Ибо там от него игрок убежал. В остальном Зина отыграл нормально.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 29.12.2019 22:20
    0
    Sergey Kovaleff, 29.12.2019 21:56
    Сложилось впечатление, что Зину напарники игнорировали...по крайней мере во втором тайме.
    Я також таке замітив. На мою думку,це все через відсутність Давіда Сільви в напівфланзі, з яким йому найзручніше розігрувати м'яч.
    Ссылка
    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 29.12.2019 22:18
    0
    Зинченко на поле, значит Ман Сити побеждает, а сыгранность с партнерами по команде наладится!!!
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 29.12.2019 22:06
    +3
    Зина по оценкам третий в команде!
    Два дня назад, я тут сказал, что Менди через месяц будет на лавке, по ходу Менди уже на лавке)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 29.12.2019 21:56
    0
    Зина на позиции левого бека - это что-то накшталт оверинжиниринга.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 29.12.2019 21:56
    +4
    Сложилось впечатление, что Зину напарники игнорировали...по крайней мере во втором тайме.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 29.12.2019 21:56
    +4
    Сложилось впечатление, что Зину напарники игнорировали...по крайней мере во втором тайме.
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 29.12.2019 22:06
    +3
    Зина по оценкам третий в команде!
    Два дня назад, я тут сказал, что Менди через месяц будет на лавке, по ходу Менди уже на лавке)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 29.12.2019 22:40
    +2
    ALM, 29.12.2019 22:23
    Хорошо (для Зины), что с помощью ВАРи отменили гол Шеффилда. Ибо там от него игрок убежал. В остальном Зина отыграл нормально.
    Игрок не от него убежал. Гарсия не двинулся вперед и не сделал офсайд. В том голе виноват он, если б его засчитали. Просто повезло, что есть ВАР
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 29.12.2019 22:23
    0
    Хорошо (для Зины), что с помощью ВАРи отменили гол Шеффилда. Ибо там от него игрок убежал. В остальном Зина отыграл нормально.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 29.12.2019 22:20
    0
    Sergey Kovaleff, 29.12.2019 21:56
    Сложилось впечатление, что Зину напарники игнорировали...по крайней мере во втором тайме.
    Я також таке замітив. На мою думку,це все через відсутність Давіда Сільви в напівфланзі, з яким йому найзручніше розігрувати м'яч.
    Ссылка
    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 29.12.2019 22:18
    0
    Зинченко на поле, значит Ман Сити побеждает, а сыгранность с партнерами по команде наладится!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 29.12.2019 21:56
    0
    Зина на позиции левого бека - это что-то накшталт оверинжиниринга.
    Ссылка
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