ВИДЕО. Моуриньо получил горчичник, заглянув в блокнот тренера Саутгемптона

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо во втором тайме матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) получил желтую карточку.
Португалец решил заглянуть в блокнот к визави Ральфу Хазенхюттлю. Арбитр встречи наказал португальского специалиста за недопустимое поведение в технической зоне соперника.
New decade same old Jose Mourinho 😂😂 pic.twitter.com/TWjINKwHBC— Munna_Masaka 👌 (@kisekka_baker) January 1, 2020
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Источник — Sport.ua
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