ВИДЕО. Моуриньо получил горчичник, заглянув в блокнот тренера Саутгемптона

Главный тренер «Тоттенхэма» решил заглянуть в блокнот к визави

  • 01.01.2020 20:21
  • 3152 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Моуриньо получил горчичник, заглянув в блокнот тренера Саутгемптона
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо во втором тайме матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) получил желтую карточку. 
 
Португалец решил заглянуть в блокнот к визави Ральфу Хазенхюттлю. Арбитр встречи наказал португальского специалиста за недопустимое поведение в технической зоне соперника.
 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 01.01.2020 21:01
    +1
    Імбіцил одним словом.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 01.01.2020 20:35
    +3
    Зато о нём все говорить будут. Как еще привлечь внимание к себе, если футбол в который играет Тоттенхэм, явно не привлекательный
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 01.01.2020 20:31
    +1
    UKRAINE FAN, 01.01.2020 20:22
    Думаю после тотенхема карьере Моуриньо придет окончательный конец!
    Думаю і надіюся.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.01.2020 20:22
    +9
    Думаю после тотенхема карьере Моуриньо придет окончательный конец!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.01.2020 20:22
    +9
    Думаю после тотенхема карьере Моуриньо придет окончательный конец!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 01.01.2020 20:35
    +3
    Зато о нём все говорить будут. Как еще привлечь внимание к себе, если футбол в который играет Тоттенхэм, явно не привлекательный
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.01.2020 21:01
    +1
    Імбіцил одним словом.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 01.01.2020 20:31
    +1
    UKRAINE FAN, 01.01.2020 20:22
    Думаю после тотенхема карьере Моуриньо придет окончательный конец!
    Думаю і надіюся.
    Ссылка
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