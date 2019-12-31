Хит-парад года: Шевченко и Ломаченко, Украина U-20, дебют Усика и расизм

В рамках подведения итогов 2019 года Sport.ua составил свой хит-парад в различных номинациях, включая лучшего спортсмена года, трансфер года, скандал года и так далее.

Спортсмен года: Василий Ломаченко

Главная номинация, и определить лучшего в ней было очень непросто: равноценных претендентов было очень много. Однако выбор все же пал на Василия Ломаченко. В 2019 году «Хай-тек» провел два боя: 12 апреля за четыре раунда уничтожил Энтони Кроллу, а 31 августа одержал намного более сложную победу решением судей над Люком Кэмпбеллом. Во втором бою года Лома прибавил к своим титулам по версиям WBA и WBO в легком весе еще и пояс по версии WBC, приблизившись к цели стать абсолютным чемпионом мира.

Для Ломаченко 2019 год не был каким-то особенным: просто еще один год успехов, всеобщего восхищения и признания в мире бокса. Тем не менее, более достойной кандидатуры на роль Спортсмена года придумать сложно: Василий – суперзвезда планетарного масштаба в одном из самых популярных видов спорта в мире.

Трансфер года: Ярослав Ракицкий в «Зените»

В конце января информационное пространство разорвала новость о том, что защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий за 10 млн евро перешел в «Зенит». Переход любого украинского футболиста в Россию в последние годы вызывает большой резонанс, однако ни один из этих трансферов не вызвал такого ажиотажа в обществе, как переход Ракицкого. Почему? Во-первых, это то, что Ярослав – пока что самый именитый украинский игрок, который поехал в Россию, во-вторых – его, мягко скажем, не самая патриотическая политическая позиция и крайне неохотная игра за сборную Украины. И переход в российский клуб - поступок, который очень гармонично вписывался в тот образ, который Ракицкий создал себе в украинском обществе.

За переходом в «Зенит» последовало отстранение Ракицкого от матчей за сборную Украины. Трансфер в «Зенит» и отстранение Ракицкого от сборной стало одной из самых обсуждаемых тем года как в Украине, так и в России: высказать свое мнение по этому поводу сочло за долг огромное количество людей, имеющих хоть какой-то отношение к миру футбола. Как только тема Ракицкого начала постепенно уходить с первых полос СМИ, в начале ноября сам защитник вдохнул в нее вторую жизнь, объявив об уходе со сборной, куда его уже год как не вызывали. В итоге тема Ракицкого была на устах всей футбольной Украины практически весь 2019 год. Можно как угодно относиться к Ракицкому как игроку и как к личности, но вряд ли можно отрицать тот очевидный факт, что его трансфер стал наиболее резонансным в украинском футболе в этом году.

Скандал года - расизм



К сожалению, спортивный год в Украине не обошелся без громкого скандала, связанного с расизмом. Во время матча «Шахтер» - «Динамо» болельщики киевского клуба выкриками оскорбляли игроков соперника Тайсона и Дентиньо. Наиболее бурно на это отреагировал Тайсон, который запустил мяч в сторону трибун, показал фанам неприличный жест и был удален.



Сам эпизод получил очень объемное освещение, в том числе в СМИ Бразилии, Великобритании и Италии, что не добавляет позитивного имиджа нашей стране.



Киевский клуб, несмотря на странные объяснения фанов по поводу имитирования звуков не обезьян, а сов, получил штраф и дисквалификацию стадиона на 1 матч.



Очень важно, что Тайсона поддержали и футболисты «Динамо», и другие игроки и тренеры УПЛ, а также наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Надеемся, в 2020 году таких инцидентов у нас в стране будет как можно меньше.



Дебют года - Александр Усик



Украинский боксер Александр Усик доминировал в крузервейте, собрал там все пояса и решил идти в супертяжелый вес, где сразу же начали говорить про бои с Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером и другими. Обсуждали топ-боксеров, а размяться и дебютировать было решено на Карлосе Такаме. Бой был назначен на май этого года, однако в итоге его сперва перенесли, а затем отменили из-за травмы украинца.





Буквально до конца августа была информация о переговорах с Такамом, но соперник сменил промоутера и согласовал другой поединок. Усик же начал готовиться к поединку с Тайроном Спонгом, но и здесь ничего не вышло из-за проваленного допинг-теста. При этом позже Спонга признали «чистым», но было уже поздно, а Усик за 4 дня до поединка узнал, что ему предстоит драться с Чаззом Уизерспуном.



Мало кому известный боксер ожидаемо не доставил Усику проблем, и важно, что дебют в новом весе просто состоялся. Жаль только, что между двумя боями Усика прошло аж 11 месяцев. Будем надеяться, следующий поединок состоится уже весной, а в соперниках будет как минимум Дерек Чисора.



Возвращение года - Евгений Коноплянка



Это было крайне внезапно. Почти все лето говорили о том, что Евгений Коноплянка из «Шальке» уйдет в чемпионат Турции, где игрок с таким опытом еще достаточно долго мог бы выступать на высоком уровне и показывать себя в неплохом первенстве. Однако хавбек довольно неожиданно выбрал вариант с возвращением в Украину. Очевидно, это в том числе стало возможным благодаря выгодному контракту с «Шахтером» на 3 года для 30-летнего игрока.



Не сразу, но достаточно быстро Евгений стал одним из основных игроков «Шахтера»: в УПЛ игрок с сентября провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, а в Лиге чемпионов у него 4 встречи и 1 гол.



Наверное, хотелось бы еще видеть Коноплянку в сильнейших чемпионатах Европы, но само возвращение в Украину получилось интересным.



Команда года - Украина U-20



Для многих болельщиков лучшей командой года наверняка стала национальная сборная Украины, однако она еще ничего не выиграла и только готовится к Евро-2020, а вот Украина U-20 неожиданно для абсолютного большинства экспертов и болельщиков стала чемпионом мира. Впрочем, для самих игроков это не было сенсацией.

Недавно лидер команды защитник Валерий Бондарь рассказал, что еще до турнира футболисты собрались и договорились о минимальной задаче - выходе в финал. Сейчас это можно рассматривать как красивую сказку, но самое главное, что ребятам действительно удалось добыть трофей. Пожалуй, самым сложным на пути к триумфу стал полуфинал с Италией, где сопернику в конце не засчитали гол, но, в целом, Украина провела турнир очень ровно и качественно.

Радует, что многие игроки чемпионской команды уже активно играют в УПЛ. Денис Попов и Валерий Бондарь закрепились в «Динамо» и «Шахтере» соответственно, Ефим Конопля получает практику в «Десне», а Сергей Булеца и Владислав Супряга - в «Днепре-1». Надеемся на большее для Георгия Цитаишвили, Даниила Сикана и других футболистов, а также тренера Александра Петракова.

Наставник заслужил попробовать себя на более высоком уровне.



Тренер года - Андрей Шевченко



Здесь было два реальных претендента. Андрей Шевченко и Александр Петраков, но сборную U-20 мы отметили отдельно, поэтому лучшим наставником года ожидаемо стал Шевченко. Несмотря на всю критику после назначения тренера, а также неудачный отбор к чемпионату мира-2018, Шевченко остался во главе сборной и показал свою перспективу. Самое приятное, что национальная команда начала играть в современный футбол, за которым интересно наблюдать.

Здорово, что сборная сумела выполнить задачу выхода на Евро, но при этом в составе большое количество молодых футболистов, которые и близки не вышли на свой пик. Это команда не на один и даже не на два отбора к большим турнирам, и это не может не радовать. Вопрос в том, кто будет работать со сборной после Евро-2020.

Так или иначе, будем надеяться, что через год у нас снова будет возможность рассматривать Шевченко как лучшего наставника страны.



Прорыв года - Ингулец



Возможно, минувший розыгрыш Кубка Украины уже забылся, но стоит напомнить о достижении скромного «Ингульца». Впервые в истории турнира команда Первой лиги сумела пробиться в финал, в том числе обыграв по пути представителей УПЛ «Мариуполь», «Карпаты» и «Зарю». Команда в финале без вариантов уступила «Шахтеру», но точно сумела заявить о себе.

В прошлом сезоне «Ингулец» не сумел выйти в УПЛ, однако сейчас коллектив Сергея Лавриненко претендует на элиту. Клуб строит новый стадион и ставит целью повышение в классе. Так что, возможно, в 2020 году мы не перестанем обсуждать «Ингулец».

Сенсация года: Золото Пидручного на чемпионате мира по биатлону

Февральский чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде стал историческим для сборной Украины: наша страна впервые завоевала золото в мужской программе. Дмитрий Пидручный приехал на ЧМ в отличной форме, и в спринте занял самое обидное место – четвертое. Вдвойне обидно было потому, что обладателю бронзы, Кинтену Фийону Майе, Пидручный проиграл всего 0,3 секунды. Тогда казалось, что уроженец Тернополя упустил свой единственный медальный шанс.

Если кто-то еще питал надежды на медаль, то первая стрельба лежа в гонке преследования, казалось, их убила: два круга штрафа. Однако дальше все было как в сказке: Пидручный работал безошибочно, в то время как его конкуренты мазали один за другим. Перед последней стрельбой казалось, что у Дмитрия есть шанс на какую-то медаль, но никак не на золото. Однако непобедимый Йоханнес Бё допустил сразу три промаха, ошибались и все остальные соперники Дмитрия, в то время как украинец провел стрельбу, по которой можно писать учебники и вышел на последний круг лидером с 15-секундным запасом над Бё-младшим.

Удержать даже такое преимущество над обладателем ураганной скорости на лыжне было очень сложно, но Дмитрий сумел выстоять и принес Украине историческую победу. Да, до этого успеха у Пидручного были попадания в топ-5 на этапах Кубка мира, однако, будем откровенны, в такой триумф не верил никто.

Событие года: Выход сборной Украины на Евро-2020

2019 год стал безоговорочно лучшим в истории сборной Украины. Команда Андрея Шевченко сумела выйти в финальную стадию Евро-2020. Этот чемпионат Европы будет уже третьим подряд для сборной Украины, поэтому само по себе это событие сложно назвать историческим. Намного важнее то, КАК команда Андрея Шевченко оформила выход в финальную стадию турнира.

2019 год – первый в истории, который сборная Украины завершила без поражений: команда не проигрывала ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Подопечные Андрея Шевченко досрочно обеспечили себе выход на Евро, при чем, сделали это благодаря блестящей победе в Киеве над фаворитом группы – сборной Португалии, действующим чемпионом Европы и победителем Лиги Наций. Победа над Португалией, наряду с домашним разгромом сборной Сербии 5:0 во Львове, стали лучшими матчами сборной Украины за период правления Шевченко, если не за всю историю.

В 2019 году сборная Украины воистину сумела объединить вокруг себя всю страну и заставить в себя поверить. Теперь мы едем на Евро с небезосновательными надеждами на успешное выступление. Можно сколько угодно описывать качество игры сборной Украины с помощью статистических данных, но никакие цифры не смогут передать тех эмоций, которые сборная подарила украинским болельщикам в 2019 году, и какое чувство уверенности вселила на год грядущий.

Разочарование года: «Динамо» (Киев)

Если сборная Украины в 2019 году дарила украинским любителям футбола радость, то киевское «Динамо» - сплошное разочарование. Провальные трансферы, вылет из еврокубков, надоевшая всем смена одного «динамовского сердца» другим на посту главного тренера – именно этим запомнится 2019 год в исполнении «Динамо».

Уходящий год стал одним из худших, если не худшим, в современной истории «Динамо». И если к тому, что в противостоянии с «Шахтером» «Динамо» превратилось в явного аутсайдера, фанаты киевского клуба уже давно привыкли, то первая половина нового сезона подарила совершенно новые, еще более неприятные ощущения.

Что же это за ощущения? Например, необходимость всерьез сражаться за второе место с такими командами как «Заря», «Десна» и «Александрия». И пугает то, что в борьбе с этими коллективами «Динамо» больше не выглядит фаворитом. Как и в противостоянии с командами уровня «Мальме» и «Лугано» в Лиге Европы, откуда команда Алексея Михайличенко с позором вылетела после группового этапа.

Рекорд года: Ярослава Магучих

В 2019 году в украинской легкой атлетике родилась новая звезда мирового масштаба, и снова в женских прыжках в высоту. Речь идет о 18-летней Ярославе Магучих, которая сумела затмить Юлию Левченко. В сентябре тинейджерка из Днепра сенсационно завоевала серебро чемпионата мира, опередив Левченко и проиграв только доминатору этого вида программы – Марии Ласицкене.

На пути к серебру чемпионата мира Магучих дважды побила юниорский рекорд мира и остановилась на феноменальной отметке – 2,04 м. По мнению большинства специалистов, продержаться такой рекорд может очень долго: только если сама Магучих не сумеет его побить. В конце года Ярослава были признана лучшей молодой легкоатлеткой мира, и разве у кого-то есть сомнения по поводу заслуженности этой награды?

Молодой спортсмен года: Дарья Билодид

Рекорды в этом году била и еще одна юная украинская спортсменка – Дарья Билодид. 19-летняя киевлянка в августе во второй раз подряд стала чемпионкой мира по дзюдо в Весовой категории до 48 кг. Как и Магучих, Билодид установила рекорд: она стала самой молодой в истории двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Потрясающая внешность и выдающиеся спортивные результаты – у Билодид есть все для того, чтобы в ближайшие годы стать такой же суперзвездой украинского спорта, как Элина Свитолина или Юлия Левченко. Тем более, что 2020 год – олимпийский, и для Дарьи это шанс заявить о себе еще громче.

Камбэк года: «Шахтер» в Загребе

Выступление «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов подарило массу эмоций: большинство матчей были напряженными и драматичными. Квинтэссенцией всего этого стал выезд в Загреб в четвертом туре. Этот матч, как казалось тогда, будет ключевым как для «Шахтера», так и для «Динамо» с точки зрения борьбы за выход в плей-офф.

По состоянию на 90-ю минуту матча «Шахтер» уступал в счете 1:3, и казалось, что команду Луиша Каштру не спасет уже ничего. Однако после этого случилось волшебство: сначала Жуниор Мораес отыграл один мяч на 90+3-й минуте, а затем Андрей Пятов помчался спасать команду от поражения и заработал пенальти, которое на 90+8-й минуте реализовал юный Тете. Сценарий, которому позавидует любой голливудский фильм.

Эта ничья могла стать ключевой на пути «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов, однако с этим была не согласна «Аталанта», которая в последнем туре завоевала путевку в 1/8 финала в очной встречей с чемпионом Украины в Харькове. Тем не менее, сказать, что героические усилия «Шахтера» на последних минутах в Загребе были напрасными нельзя, ведь без этого камбэка чемпионы Украины вообще бы остались без еврокубковой весны.